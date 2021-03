Tempo de leitura: 3 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby emitiu comunicado sobre a situação dos Cobras, a franquia profissional que disputará a partir desde mês a SLAR, a liga profissional sul-americana:

”

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) comunica que, nos dias 5 e 10 de março, onze jogadores da franquia Cobras Brasil XV testaram positivo para Covid.

- Continua depois da publicidade -

A equipe está entre as seis participantes da Superliga Americana de Rugby (SLAR), que será realizada de 16 de março a 15 de maio, no esquema de bolha sanitária nas cidades de Santiago e Valparaíso (Chile) e Montevidéu (Uruguai).

A viagem para o Chile, prevista para sexta-feira (12/3), foi adiada por alguns dias e a Sudamerica Rugby, organizadora do torneio, ainda definirá a situação do Cobras nestas primeiras rodadas.

Em parceria com a empresa brasileira Testfy, especializada em exames diagnósticos, a CBRu vem mantendo uma rotina de testagem frequente com seus atletas e integrantes do staff técnico. Todos passam por questionários diários de sintomas e são orientados a seguir os protocolos médicos e sanitários estabelecidos pelas autoridades regulatórias do Brasil e dos países onde são realizados os jogos e torneios.

O plantel inteiro encontra-se em isolamento social, sob monitoramento do Departamento Médico da Confederação por meio de telemedicina.

Os onze jogadores infectados estão recebendo os devidos cuidados e até o momento apresentam apenas sintomas leves. Passarão por uma bateria de exames, dentre os quais cardiológicos, até que estejam aptos física e clinicamente para retornar ao jogo.

Os demais jogadores e membros do staff técnico, que testaram negativo, serão submetidos a novos testes do tipo PCR no sábado (13/3) e na segunda-feira (15/3).

O período de avaliação é necessário para que a CBRu assegure que o elenco esteja em condições de jogo e possa ingressar ao longo da competição com a segurança exigida pelos protocolos sanitários.

Jogadores do Cobras infectados:

• Devon Vincient Muller (3ª linha, Pasteur)

• Gabriel Henrique Souza Oliveira (2ª linha, Jacareí)

• Gabriel Quirino (Centro/Ponta, São José)

• Henrique Ferreira (Pilar / Curitiba)

• Joel Ramirez (Pilar / Jacareí)

• Kauã Matheus de Oliveira Guimarães (2ª linha, Pasteur)

• Leonel Moreno (Pilar, São José)

• Lucas Abud (Pilar, Poli)

• Matheus “Blade” Rocha (Pilar, Jacareí)

• Rafael Henrique dos Santos Teixeira (3ª linha, São José)

• Santiago Daniel Grippo (1ª linha, Urú Curé, Argentina)”

A SLAR, por sua vez, publicou comunicado confirmando que manterá o cronograma da competição:

“As autoridades da Sudamérica Rugby e da Confederação Brasileira de Rugby se reuniram hoje para trocar opiniões e tomar decisões sobre a situação sanitária no Brasil e o impacto em sua franquia, que teve casos positivos antes de sua viagem para o Chile.

A Superliga Americana de Rugby prioriza a segurança e saúde dos atletas e busca se proteger dos riscos de contágio, dentro da bolha sanitária que será criada em Santiago do Chile. Todos estes protocolos são estabelecidos e acordados entre o nosso departamento de saúde, as autoridades nacionais e as franquias. Os protocolos operacionais responderam de forma excelente e isso nos permite antecipar cenários mais complexos. A Superliga Americana de Rugby começará na próxima terça-feira, 16 de março, e manterá seu cronograma de jogos inalterado. A franquia do Cobras Brasil XV terá o suporte direto de toda a estrutura contemplada no torneio, e sofrerá eventuais modificações que a situação exigir, sem gerar riscos aos demais participantes ou alterar a estrutura ou calendário da SLAR.”

Data Hora (BR) Time 1 vs Time Local Fase Terça, 16/03/2021 13:00 PEÑAROL X OLIMPIA Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Terça, 16/03/2021 16:30 SELKNAM X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Terça, 16/03/2021 20:00 JAGUARES XV X COBRAS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 13:00 COBRAS X PEÑAROL Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 16:30 OLIMPIA X SELKNAM Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 20:00 JAGUARES XV X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 13:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 16:30 COBRAS X OLIMPIA Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 20:00 SELKNAM X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 13:00 COBRAS X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 16:30 OLIMPIA X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 20:00 PEÑAROL X SELKNAM Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 14:00 OLIMPIA X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 17:30 SELKNAM X COBRAS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 21:00 JAGUARES XV X PEÑAROL Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 15:00 OLIMPIA X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 18:00 CAFETEROS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 21:00 COBRAS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 15:00 PEÑAROL X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 18:00 SELKNAM X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 21:00 CAFETEROS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 15:00 OLIMPIA X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 18:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 21:00 JAGUARES XV X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 15:00 CAFETEROS X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 18:00 SELKNAM X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 21:00 JAGUARES XV X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 15:00 CAFETEROS X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 18:00 COBRAS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 21:00 PEÑAROL X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 08/05/2021 17:00 2º colocado X 3º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 08/05/2021 21:00 1º colocado X 4º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 15/05/2021 20:00 X Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) FINAL

- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;