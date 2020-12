Tempo de leitura: 3 minutos

Segue abaixo a carta aberta do presidente do World Rugby (a federação internacional) Bill Beaumont.

Como presidente do World Rugby, ex-jogador, pai de três jogadores de rugby e torcedor, estou triste com os relatos recentes de ex-jogadores e suas experiências. Meus pensamentos estão com eles e com qualquer pessoa da família do rúgbi que esteja lutando.

Quero garantir a todos os membros da família do rugby que o bem-estar do jogador é – e sempre foi – nossa prioridade número um em todos os níveis do jogo.

Como um jogador que se aposentou por conselho médico no início dos anos 1980, me preocupo profundamente com o bem-estar de todos os jogadores. Eles são o coração do nosso esporte e trabalhamos incansavelmente para protegê-los.

Ouvi relatos recentes de jogadores aposentados e percebi que não é fácil para eles falar tão abertamente sobre suas circunstâncias pessoais e familiares. É muito claro que eles amam o jogo e querem que seja o melhor possível. Posso assegurar-lhes que também o fazemos e continuamos a acolher os seus pontos de vista.

Como ex-jogador, participei ativamente de pesquisas de saúde cognitiva de longo prazo. Estou pessoalmente empenhado em desenvolver a ciência disponível para que possamos continuar a moldar a nossa compreensão da melhor forma de salvaguardar o bem-estar dos nossos jogadores. Acredito que estamos na vanguarda da educação, prevenção e gestão de concussões baseadas em evidências no esporte.

É claro, no entanto, que a área de concussão e saúde cognitiva de longo prazo é extremamente complexa. Temos atuado continuamente em pesquisas e informações científicas à medida que se tornam disponíveis. A ciência continua a evoluir e iremos evoluir com ela.

No jogo de elite, a ferramenta de identificação e gerenciamento de lesões na cabeça (HIA), combinada com padrões médicos abrangentes de torneios e um protocolo de retorno ao jogo com supervisão médica, transformaram a identificação, remoção e supervisão de jogadores com concussão. É ótimo ver outros esportes seguindo esse modelo.

Mas não é apenas no campo que conta. Acredito que gerenciar a carga do jogador – treinamento, jogo e condicionamento – é fundamental para lidar com lesões, e é por isso que lançamos a orientação da carga do jogador com base em pesquisas em 2018.

O rúgbi comunitário é a base do nosso esporte e, nesse nível de participação em massa, a preparação e a técnica são fundamentais para a prevenção de lesões. Programas como Rugby Ready e Activate desempenham um papel importante na preparação de jogadores – jovens e velhos – para treinar e jogar.

Acredito que todos deveriam aprender mais sobre os sintomas e consequências da concussão – encorajamos as pessoas a baixar nosso aplicativo de educação Reconhecer e Remover concussão. Qualquer jogador com suspeita de concussão deve ser removido do jogo. Essa decisão não deve ser deixada para o jogador.

Não devemos, e não devemos, ficar parados. Comissionamos, financiamos e colaboramos em vários projetos de pesquisa que irão, em última instância, beneficiar jogadores em todos os níveis. Este é o nosso dever e o levamos muito a sério.

O World Rugby não é simplesmente uma organização; é uma comunidade global. Um que é formado por milhões de amantes do rugby. Somos jogadores, árbitros, treinadores, treinadores, médicos, fisioterapeutas, administradores, torcedores, voluntários e pais. Nos próximos meses, não perderemos de vista as pessoas e famílias que corajosamente se manifestaram.

Tanto o jogo quanto o nível de cuidado e bem-estar do jogador evoluíram significativamente desde meus dias de jogo e, embora nunca sejamos complacentes, testemunhei em primeira mão como os avanços na ciência e na medicina informaram nossa proteção aos jogadores.

Hoje, como pai e avô, acredito que as salvaguardas no rúgbi existem. Como administrador, continuarei liderando em segurança e farei todo o possível para manter a confiança e o bem-estar daqueles que amam jogar.

O mundo se beneficia e precisa do valor social positivo do esporte. À medida que os problemas sociais de saúde mental aumentam, acredito que a comunidade do rugby pode desempenhar um papel significativo em ajudar os indivíduos a sentir que pertencem e contribuem para algo positivo como parte de uma equipe.

Os benefícios positivos para a saúde e o bem-estar – do exercício físico, aumento da confiança, auto-estima e autodisciplina – são sentidos em todas as idades.

O rugby é físico – é também aberto e inclusivo – e a experiência de trabalhar e crescer em equipa é algo que acredito, com a protecção responsável instituída, é uma grande fonte de positividade na vida de todos.