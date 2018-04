ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana muito celebrado nos Estados Unidos: começou a temporada inaugural da nova Major League Rugby (a MLR), a liga profissional de rugby dos Estados Unidos.

A primeira rodada impressionou na quantidade de tries, com jogos muito abertos e envolventes e com o público comparecendo aos pequenos mas aconchegantes estádios escolhidos – como o estádio de Seattle (com 4.500 lugares, na foto), que tem todos os ingressos vendidos até o fim de maio.

A estreia, no entanto, foi prejudicada em parte pelo péssimo tempo que fez em Houston. Os SaberCats acabaram largando com derrota para o NOLA Gold por 35 x 26. Depois, Glendale Raptors e Austin Elite fizeram o melhor jogo do sábado, com vitória do time do Colorado por 41 x 26. E, no domingo, o Seattle Seawolves se impôs sobre o San Diego Legion, com direito a 3 penal tries de scrum.

Os 3 jogos estão disponíveis na íntegra no Facebook da liga. Clique aqui para assistir.

- Continua depois da publicidade -

Major League Rugby – Liga profissional dos Estados Unidos

Houston SaberCats 26 x 35 NOLA Gold

Glendale Raptors 41 x 26 Austin Elite

Seattle Seawolves 39 x 23 San Diego Legion

Time Cidade Jogos Pontos Seattle Sunwolves Seattle 1 5 Glendale Raptors Glendale (Denver) 1 5 NOLA Gold New Orleans 1 5 Houston SaberCats Houston 1 1 Austin Elite Austin 1 1 Utah Warriors Salt Lake City 0 0 San Diego Legion San Diego 1 0

2ª rodada

Dia 28/04 – Houston SaberCats x Austin Elite

Dia 28/04 – Seattle Seawolves x Glendale Raptors

Dia 29/04 – San Diego Legion x Utah Warriors