ARTIGO OPINATIVO – Os British and Irish Lions retornarão a campo apenas em 2025 para encararem a Austrália. A equipe é formada de 4 em 4 anos, respeitando o ciclo de 12 anos no qual, desde 1989, os Lions enfrentam em sequência Austrália, Nova Zelândia e África do Sul em séries de 3 partidas.

Para 2025, os Lions já negociam incluírem jogos contra Fiji ou Japão no tour, levando jogos a mais países. Isso não é novidade na história dos Lions. Eles já enfrentaram Fiji no passado (e perderam inclusive, em 1977), ao passo que o Japão foi oponente dos Lions neste ano de 2021 mesmo, no primeiro jogo da série. Canadá, Argentina, França, Zimbábue, por exemplo, já foram oponentes dos Lions.

A necessidade dos jogos preliminares existe justamente porque os Lions só quadrienais e, com isso, o elenco não está entrosado. Por isso, há sempre uma série de jogos contra clubes, seleções regionais, combinados ou seleções nacionais menores antes das 3 partidas principais contra All Blacks, Wallabies ou Springboks. Porém, o que é mais importante? Jogar contra times de Super Rugby (ou futuramente Unite Rugby, no caso sul-africano) ou contra seleções nacionais emergentes? Do ponto de vista do rugby mundial (daquilo que trará mais benefícios ao desenvolvimento do esporte), é óbvio que os jogos contra outra seleções deveriam ser prioritários.

Isso significaria uma leve mudança no conceito dos Lions. E qual é o problema? Nenhum. Os Lions têm uma história de constantes transformações. Até o começo dos anos 80, os tours dos Lions não eram jogados de 4 em 4 anos – as giras eram, normalmente, de 3 em 3. A Austrália nunca era destino isolado – os jogos contra os Wallabies sempre foram preliminares da viagem à Nova Zelândia. E os Lions ficavam meses enfrentando clubes e selecionados regionais (facilmente as viagens duravam 3 ou 4 meses). O mundo foi mudando e os Lions também.

Para o futuro próximo, seria essencial reconhecer que os Lions precisam adicionar a Argentina como destino. Os Pumas já provaram que seriam adversários de nível para os Lions. Hoje, o que impede tal mudança é a impressão de que a Argentina ofereceria menos receitas aos Lions. Por outro lado, se o assunto é o valor comercial, jogos no Japão ou mesmo nos Estados Unidos (caso o rugby realmente siga crescendo por lá) poderiam ser altamente rentáveis. Novamente, o cenário pede que os Lions se transformem para acompanharem as transformações do rugby mundial – como já o fizeram no passado.

Para mim, há duas possibilidade que precisam ser discutidas. Uma é a redução do ciclo para 8 anos, com dois tours:

Pacífico, com 3 jogos contra os Wallabies como preliminares para 3 jogos contra os All Blacks;

Atlântico: com 3 jogos contra os Pumas como preliminares para 3 jogos contra os Springboks;

Esses dois casos consideram que All Blacks e Springboks seguiriam mais fortes que Wallabies e Pumas e que jogos contra australianos e argentinos ainda no período inicial da viagem (com os Lions ainda em processo de entrosamento) seriam viáveis. Tal cenário merece discussão e eu pessoalmente não sei o quão interessante ou mesmo perigoso tal cenário poderia ser. Mas merece uma discussão, sobretudo porque o valor comercial dos Lions para All Blacks, Wallabies e Springboks é alto para seguirmos com o ciclo de 12 anos. Os sul-africanos que o digam, porque, depois das perdas da pandemia de 2021, precisarão esperar até 2033 para lucrarem com os Lions. É tempo demais para a atual economia do esporte.

Ampliar o ciclo para 16 anos, com a introdução de uma viagem à Argentina no meio, é quase inviável, pois seria rechaçada por neozelandeses, australianos e sul-africanos, que teriam que esperar ainda mais para receberem o evento. Com isso, a segunda opção seria simplesmente tornar mais regulares jogos contra outras seleções, incluindo os Pumas, como preliminares, reduzindo ou quase eliminando os jogos contra times de Super Rugby e United Rugby.

Qualquer opção ainda precisará lidar com um limite de 5 a 6 semanas para a realização da série. O aumento das datas para os Lions é fora de questão por pressão dos clubes ingleses. Hoje, o poder dos clubes – que pagam os salários dos atletas – é muito maior do que no passado – outra mudança do esporte nas últimas décadas.

Lions femininos: uma obrigação

A outra mudança urgente é a criação dos Lions femininos. O projeto já está sendo desenvolvido para encararem em breve a Nova Zelândia. Os Lions são a única grande instituição do rugby mundial sem versão feminina (a outra são os Pumas, no rugby XV) e a mudança desse cenário tem que ser algo prioritário.

Histórico

Ano Destino do Tour Oponente Vitórias Lions Empates Vitórias Oponente Vencedor da Série * 1888-1938 * 1888 - Austrália / Nova Zelândia Sem jogos contra seleções - - - - - 1891 África do Sul Springboks² 3 0 0 Lions¹ 1896 África do Sul Springboks² 3 0 1 Lions¹ 1899 Austrália Wallabies² 3 0 1 Lions¹ 1903 África do Sul Springboks² 0 2 1 Springboks² 1904** Austrália Wallabies 3 0 0 Lions¹ 1904** Nova Zelândia All Blacks² 0 0 1 All Blacks² 1908 Nova Zelândia All Blacks 0 1 2 All Blacks 1910 Argentina Pumas² 1 0 0 Lions¹ 1910 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1924 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1927 Argentina Pumas² 4 0 0 Lions 1930** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1930** Austrália Wallabies 0 0 1 Wallabies 1936 Argentina Pumas² 1 0 0 Lions 1938 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1950-1983 1950** Nova Zelândia All Blacks 0 1 3 All Blacks 1950** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1955 África do Sul Springboks 2 0 2 Empate 1959** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1959** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1962 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1966** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1966** Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1968 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1971 Nova Zelândia All Blacks 2 1 1 Lions 1974 África do Sul Springboks 3 1 0 Lions 1977 Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1980 África do Sul Springboks 1 0 3 Springboks 1983 Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1989-presente 1989 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 1993 Nova Zelândia All Blacks 1 0 2 All Blacks 1997 África do Sul Springboks 2 0 1 Lions 2001 Austrália Wallabies 1 0 2 Wallabies 2005 Nova Zelândia All Blacks 0 0 3 All Blacks 2009 África do Sul Springboks 2 0 1 Springboks 2013 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 2017 Nova Zelândia All Blacks 1 1 1 Empate 2021 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 2025 Austrália Wallabies - - - -

1º período: Os Lions surgiram em 1888, mas até 1938 a seleção era formada de modo independente, sem participação das federações.



2º período: Em 1950, as federações de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda passaram a organizar os Lions oficialmente por um comitê. Até 1983 não havia periodicidade para os Lions.



3º período: Apenas a partir de 1989 os Lions passaram a jogar de 4 em 4 anos.



---



* As bandeiras utilizadas são utilizadas na época do tour;

**Os tours de 1904, 1930, 1950, 1959 e 1966 tiveram duas séries oficiais, contra Wallabies e contra All Blacks;



--

¹ O nome "Lions" foi adotado apenas em 1924. Utilizamos o nome "Lions" para indicar a continuidade da história da seleção das Ilhas Britânicas;

² O nome All Blacks foi adotado pela Nova Zelândia em 1905. O nome Springboks foi adotado pela África do Sul em 1906. O nome Wallabies foi adotado pela Austrália em 1908. O nome "Los Pumas" foi adotado pela Argentina apenas em 1965. Utilizamos "All Blacks", "Springboks", "Wallabies" e "Los Pumas" aqui para sinalizar que eram jogos contra as seleções principais desses países.