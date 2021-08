Tempo de leitura: 3 minutos

Em entrevista no Twitch da Sudamérica Rugby, o diretor de alto rendimento da entidade que comanda a SLAR (a liga profissional sul-americana), Daniel Hourcade, revelou seu desejo de contar com a participação de equipes sul-africanas na competição.

O diretor confirmou que os planos para a temporada 2022 da SLAR estão em andamento e a possibilidade de expansão no número de participantes existe. Hourcade não confirmou se há conversar oficiais com os sul-africanos, mas deixou claro que veria com bons olhos essa aproximação. “Franquias sul-africanas que não têm competição internacional e querem vir jogar SLAR são mais do que convidadas. Colocamos um tapete vermelho para eles! A questão econômica não é fácil para eles, é claro. É por isso que as quatro primeiras franquias da África do Sul tiveram que buscar a competição na Europa depois de seu corte no Super Rugby, o mesmo corte que o Jaguares sofreu. Reitero que seria ótimo tê-los aqui e se acontecer, seria excelente”, comentou o argentino.

O comentário ocorre num momento no qual os Cheetahs falam abertamente sobre sua busca por novas competição no rugby internacional. Até 2020, duas franquias sul-africanas, Cheetahs e Kings, participavam do PRO14 (a liga de franquias de Irlanda, Gales, Escócia e Itália), mas foram excluídos da competição para serem substituídos em 2021 pelos quatro grandes times da África do Sul, Bulls, Lions, Sharks e Stormers, que abandonaram o Super Rugby.

Os Kings foram dissolvidos e não existem mais. Porém, os Cheetahs seguem em busca de uma nova competição e as opções são escassas. O time vem sendo cogitado para participar da Challenge Cup europeia, que é uma competição de tiro curto, e haveria espaço no calendário para participarem de mais algum torneio. Por isso, o comentário de Hourcade é pertinente na atual conjuntura do rugby internacional. Além dos Cheetahs, outros dois times sul-africanos, Griquas e Mpumalanga Pumas, também já mostraram interesse nos últimos anos por participarem de alguma competição internacional. No momento, Cheetahs, Pumas e Griquas participam apenas da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano.

Peruanos na SLAR?

A criação da SLAR beneficiou Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, Paraguai e Colômbia, porém não vem ajudando ainda o Peru, que ficou de lado nas competições do continente. O último ano que o Sul-Americano B foi realizado foi 2018. Desde então, com as dificuldades financeiras da federação venezuelana e o nível ainda baixo do rugby boliviano, equatoriano e centro-americano fizeram com que o Peru se tornasse uma força intermediária do continente ainda sem uma competição ideal. Recentemente, a SLAR vem cogitando introduzir alguns atletas peruanos em times da SLAR.

Hourcade comentou sobre o assunto: “Jogadores do Peru em alguma das franquias? Não é uma quimera, mas não é algo que se faça de um ano para o outro. Estamos conversando e trabalhando com o rugby no Peru junto com Martín Bassino (Gerente de Treinamento e Educação do Rugby da América do Sul) para apoiar o rugby peruano em termos de treinamento de técnicos e equipe em todas as áreas para que aqueles dois ou três jogadores que possam potencialmente fazer parte de uma pré-temporada com uma das franquias, tem as ferramentas necessárias. Hoje, como está a situação, seria perigoso adicionar jogadores do Peru apenas por adicioná-los. Seria contraproducente”.

SLAR contra MLR

Quando a SLAR foi confirma em 2019 um dos planos mais ambiciosos da liga era a realização anual de um jogo entre o campeão sul-americano e o campeão da Major League Rugby norte-americana. A aproximação das duas ligas não ocorreu em 2019 e esfriou em 2020. Agora, Hourcade revelou que o plano segue vivo. “Há discussões com a MLR (Major League Rugby dos Estados Unidos) para encontrar uma forma de igualar as finais dos torneios e ver como estabelecer uma competição ou partidas com algumas dessas equipes”.