A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil passa a contar com 12 atletas em suas principais decisões, inclusive com direito a voto nas eleições da entidade. Nesta quarta-feira, dia 6, o COB alterou, por unanimidade, o item do novo estatuto da entidade que definiu a participação proporcional de 1/3 de atletas em relação às confederações, atendendo à proposta feita pela Comissão que reformou o Estatuto do COB.

Das 30 Confederações com direito a voto, apenas a de Futebol e Tênis não estiveram presentes na votação desta quarta. Os outros dois votos couberam ao presidente da Comissão de Atletas do COB e ao membro brasileiro do COI.

Clique aqui e confira aqui os principais destaques do novo estatuto do COB.

- Continua depois da publicidade -

Baby Futuro é uma das atletas eleitas!

Os 12 mais votados dos 15 integrantes eleitos pelos atletas para a Comissão de Atletas do COB passam a ter direito à participação e voto na Assembleia da entidade. São eles: Eduarda Amorim (handebol), Beatriz “Baby” Futuro (rugby), Emanuel Rego (vôlei de praia), Fabiana Murer (atletismo), Yane Marques (pentatlo moderno), Tiago Camilo (judô), Poliana Okimoto (maratona aquática), Arthur Zanetti (ginástica artística), Thiago Pereira (natação), Fabiano Peçanha (atletismo), Emerson Duarte (tiro esportivo) e Bruno Mendonça (hóquei sobre grama).

Nota da CBRu

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) expressa sua satisfação com o fato de seu voto ter sido computado devidamente e principalmente com o resultado da votação da nova assembleia extraordinária do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que deu maior espaço para os atletas nas decisões da entidade. Reiteramos que o momento do esporte brasileiro é de transformação e de maior participação de todos, e, portanto, devemos ouvir e atender as demandas daqueles que fazem parte do ponto final dos nossos investimentos, os atletas.