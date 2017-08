Compartilhar no Facebook

O Bandeirantes Saracens tem estimulado as categorias de base e o acesso ao Rugby para os iniciantes e vai dar mais um passo na promoção do esporte nesse fim de semana.

Há oito anos está presente na organização de eventos voltados para o público infantil como sede de uma das etapas dos festivais realizados em parceria com a Federação Paulista de Rugby, e com clínicas em escolas na zona sul da cidade de São Paulo, o clube se prepara para uma ação inovadora: uma clínica de Rugby na Decathlon Morumbi, voltado para crianças de 7 a 14 anos no próximo sábado (2) das 11h às 13h.

A proposta partiu do clube, que vê a loja como um ponto de referência no incentivo à prática esportiva e a Decathlon abraçou a ideia, disponibilizando o espaço para a realização do evento.

Serviço: Clínica de Rugby na Decathlon Morumbi

Dia 02/09/2017 das 11h às 13h

Local: Decathlon Morumbi – Av. Duquesa de Goiás, 381 – São Paulo

Público: crianças de 7 a 14 anos

Entrada GRATUITA

Mais informações no evento.