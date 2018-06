O Rugby League começa a caminhar no Brasil. No fim do ano passado foi formalizada a filiação do país à RLIF – a Federação Internacional de Rugby League – e a criação da seleção brasileira, que jogou o recém criado Campeonato Pan-Americano em novembro.

A nova Confederação Brasileira de Rugby XIII anunciou em 2018 seus planos futuros e agora já conta com Facebook oficial (clique aqui para seguir). A entidade, presidida pelo mineiro Hugo Froes, lançou sua logomarca e também seu novo Instagram.

State of Origin latino com ex Tupi

Neste mês, a primeira grande notícia para o Rugby League do Brasil foi a participação de um jogador com vínculos com o país no State Of Origin Latino, jogo entre atletas de origem latino-americana representando os estados de Queensland e Nova Gales do Sul. O jogo, que envolveu jogadores que não estão na NRL (a liga australiana) serviu como laboratório para a seleção dos jogadores que representarão um combinado latino-americano no Mundial de Nações Emergentes da RLIF no fim deste ano.

Nova Gales do Sul triunfou por 44 x 10 e em seu time estava Mark Jackson, o Wacko, ex Desterro e jogador da Seleção Brasileira de Rugby até 2016. Marck Jackson foi destaque fazendo um dos tries da equipe azul.

Outro atleta com ligação com o Brasil, Matt Gardner, ex Seleção Brasileira de Sevens até 2015, jogou por Queensland no encontro anterior entre as equipes.

Vídeos do State of Origin latino:



Latin_Heat_1stHalf from Red Corner on Vimeo.

Latin_Heat_2ndHalf from Red Corner on Vimeo.