A Copa do Mundo de 2019 ganhou seu mascote oficial! A competição que será no Japão precisa ter monstrinhos como mascotes, é lógico, mas a escolha não foi por nada do mundo virtual ou dos mangás. A Copa do Mundo de Rugby se voltou à mitologia e ao teatro japonês para lançar o personagem RenG, um komainu, isto é, figuras semelhantes a leões míticos que trazem felicidade e afastam os males.

Os komainus, frequentemente representados como estátuas guardiãs de palácios ou templos budistas, são associados aos shishis chineses, ou “leões de fu”, característicos da arquitetura budista chinesa que se espalharam pela Ásia. Os komainus também são representados no teatro japonês nas “danças de leão”.

RenG é um mascote que simboliza os valores da tradição, remetendo aos valores e ao espírito do rugby.