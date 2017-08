ARTIGO COM VÍDEOS – Hoje fechamos nossas prévias da Copa do Mundo Feminino, que terá sua largada logo mais, nessa quarta-feira, dia 9! Já falamos do Grupo A e do Grupo B e agora é a vez de irmos ao Grupo C, que tem a anfitriã Irlanda e a poderosa França, duas das seleções que correm por fora pelo título, a estranhamente frágil Austrália e o ascendente Japão.







França

Apelido: Les Bleues

Ranking Mundial: 4º lugar

Melhor colocação em Mundiais: 3º lugar (1991, 1994, 2002, 2006 e 2014)

Mundial 2014: 3º lugar

Mundial 2017 (opinativo): Campeãs do Six Nations em 2014 e 2016, as francesas estão novamente entre as favoritas ao título mundial. O XV feminino cresceu muito na França, que já conta com uma liga fortíssima e bem estruturada, o Top 8. Resta as Bleues darem o passo adiante e chegarem a uma final da Copa do Mundo, após terem acumulado nada menos que o terceiro lugar do Mundial em cinco edições até hoje (um sina!). A chance de ouro aconteceu na edição passada quando a França foi a sede da competição e as Bleues eram as campeãs europeias, mas o Canadá jogou água no vinho das francesas nas semifinais.

As azuis são famosas por um poderoso pack, liderado pela lendária hooker Gaëlle Mignot e pela oitava Safi N’Diaye. Neste ano, contudo, a França perdeu tanto para a Inglaterra como para a Irlanda no Six Nations, o que lançou um ponto de interrogação sobre a equipe para a Copa do Mundo.

Irlanda

Apelido: –

Ranking Mundial: 5º lugar

Melhor colocação em Mundiais: 4º lugar (2014)

Mundial 2014: 4º lugar

Mundial 2017 (opinativo): País sede da Copa do Mundo deste ano, a Irlanda é talvez a seleção que mais evoluiu na última década no XV feminino, com uma explosão de prática de rugby entre as mulheres e um avanço imenso, com as irlandesas conquistando o Six Nations pela primeira vez na história em 2013, repetindo o feito em 2015, e alcançando as semifinais do Mundial pela primeira vez em 2014, com um heroico quarto lugar que foi abrilhantado na primeira fase com uma vitória sobre a Nova Zelândia – a primeira de qualquer seleção irlandesa sobre qualquer seleção neozelandesa na história, pondo fim à invencibilidade das Black Ferns, que não eram derrotadas numa Copa do Mundo desde 1991.

Nova potência europeia, a Irlanda brigará pelo título em casa, com um elenco recheado de grandes nomes, apesar da perda da icônica capitã Niamh Briggs.

Austrália

Apelido: Wallaroos

Ranking Mundial: 6º lugar

Melhor colocação em Mundiais: 3º lugar (2010)

Mundial 2014: 6º lugar

Mundial 2017 (opinativo): Campeã olímpica e mundial de sevens. Uma verdadeira potência feminina, mas apenas pela metade. Pois é, para quem não acompanha o XV feminino, eis uma surpresa: a Austrália definitivamente não está entre as favoritas do Mundial. Todo o investimento em rugby feminino na Austrália vem sendo feito no sevens e, sem haver um Rugby Championship feminino, o XV australiano vem sendo deixado de lado, com as Wallaroos tendo passado inclusive os anos de 2011, 2012, 2013 e 2015 sem realizarem uma só partida oficial (triste declínio desde o terceiro lugar no Mundial de 2010). Neste ano, as aussies foram atropeladas por Nova Zelândia, Inglaterra e Canadá em quadrangular em terras kiwis e deverão ter uma campanha apenas discreta na Irlanda. Vitórias sobre irlandesas e francesas seriam gratas surpresas para a Austrália, que está mais preocupada em não dar vexame contra o Japão.

Japão

Apelido: Sakuras

Ranking Mundial: 14º lugar

Melhor colocação em Mundiais: 8º lugar (1994)

Mundial 2014: Não disputou

Mundial 2017 (opinativo): O Japão não joga a Copa do Mundo Feminina desde 2002, mas vem mostrando grande crescimento, apoiada nos investimentos que os Jogos Olímpicos de 2020 já estão trazendo ao rugby das mulheres japonesas. Com o sumiço do Cazaquistão, por anos a grande potência do XV feminino asiático, o Japão se tornou a potência continental e já mostrou seu potencial flertando neste ano com uma histórica vitória sobre a Irlanda em amistoso preparatório. Espere um aguerrido time das Sakuras dando trabalho às suas oponentes, mesmo que as vitórias não apareçam neste ano.