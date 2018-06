Querer ver a Copa do Mundo de Futebol é normal para todo mundo que adora esporte. Ms não vamos esquecer que o fim de semana será muito grande para o rugby também na TV e na internet!

Os canais ESPN chegam com os jogos número 2 das grande séries de amistosos internacionais. Tem Nova Zelândia recebendo a França, Irlanda visitando a Austrália, África do Sul e Inglaterra medindo forças e Argentina versus Gales. Coloque já na agenda!

Enquanto isso, as federações estaduais pelo Brasil se movimentam exibindo ao vivo as grandes finais de seus campeonatos. Tem a Federação Paulista transmitindo São José e Poli, a Federação Gaúcha (que exibiu jogos de todas as suas rodadas) mostrando Farrapos e Charrua e a Federação Mineiro trazendo BH contra Uberlândia. Prestigie!

E depois no domingo será a vez da World Rugby transmitir as finais do Mundial M20, com destaque para a finalíssima entre França e Inglaterra no site e no Facebook da entidade ao vivo, 14h00 (é antes do jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol, portanto, não perca!).

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 15 de junho

22h00 – Amistoso – Tonga x Samoa – World Rugby TV AO VIVO

Sábado, dia 16 de junho

00h30 – Amistoso – Fiji x Geórgia – World Rugby TV AO VIVO

04h35 – Amistoso – Nova Zelândia x França – ESPN+ AO VIVO

07h00 – Amistoso – Austrália x Irlanda – ESPN AO VIVO

12h00 – Amistoso – África do Sul x Inglaterra – Watch ESPN AO VIVO

12h00 – Campeonato Mineiro – FINAL: BH Rugby x Uberlândia – Facebook da Federação Mineira – AO VIVO

13h00 – Campeonato Gaúcho 2a divisão – FINAL: Antiqua x Guaíba – Facebook da Federação Gaúcha – AO VIVO

15h00 – Campeonato Paulista – FINAL: São José x Poli – – Facebook da Federação Paulista – AO VIVO

15h00 – Campeonato Gaúcho – FINAL: Farrapos x Charrua – Facebook da Federação Gaúcha – AO VIVO

14h45 – Amistoso – Austrália x Irlanda – ESPN+ VT

16h30 – Amistoso – Argentina x Gales – ESPN+ AO VIVO

23h00 – Amistoso – Argentina x Gales – ESPN Extra VT

Domingo, dia 17 de junho

06h00 – Campeonato Mundial M20 – Irlanda x Japão – World Rugby TV AO VIVO



08h30 – Campeonato Mundial M20 – Escócia x Geórgia– World Rugby TV AO VIVO



09h00 – Campeonato Mundial M20 – Argentina x Austrália– World Rugby TV AO VIVO



11h00 – Campeonato Mundial M20 – Gales x Itália – World Rugby TV AO VIVO

11h30 – Campeonato Mundial M20 – África do Sul x Nova Zelândia – World Rugby TV AO VIVO

14h00 – Campeonato Mundial M20 – França x Inglaterra – World Rugby TV AO VIVO