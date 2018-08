O técnico argentino Daniel Hourcade, que deixou o comando dos Pumas no meio do ano, é o novo reforço da Sudamérica Rugby, a confederação sul-americano.

Hourcade passará a trabalhar no departamento de alto rendimento da entidade, trabalhando em conjunto com as seleções dos países da região. O argentino está nesta semana no Brasil para se encontrar com o alto rendimento da CBRu e depois irá ao Chile e ao Paraguai.

Sob seu comando, entre 2013 e 2018, os Pumas conseguiram o quarto lugar na Copa do Mundo de 2015.