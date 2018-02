Início de ano é época de renovação e planejamento na HURRA!. Além de receber os novos membros da equipe, a entidade realizou uma série de cursos e atividades com o objetivo de fortalecer a formação de seus educadores e melhorar ainda mais o atendimento aos alunos e professores integrantes do projeto. Capacitar professores da rede pública é um dos principais objetivos da Associação, e os profissionais responsáveis por levar os valores do esporte adiante para toda rede de colaboradores, tem uma responsabilidade muito grande, já que são os professores de Educação Física os responsáveis por impactar milhares de alunos do Projeto Rugby Cidadão todos os anos.