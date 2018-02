A Federação da Bahia elaborou um programa de Formação para 2018 que partiu do princípio que a CBRu forneceria aos educadores para as ações de nível I e iniciação.

No entanto, a FRB foi informada pela CBRu que, ao contrário do que vinha sendo hábito, a Federação deveria cobrir integralmente as despesas dos educadores para os cursos previstos, incluindo deslocação desde as suas localidades de residência até Salvador e encargos com seus honorários, além das despesas de deslocação internas, alojamento e alimentação, como já aconteceu nos anos anteriores – 2016 e 2017.

A FRB providenciou algumas alterações no seu Programa de Formação:

Curso de árbitros de sevens nível I (24/02)

Confirmado e tem como responsável, Marcelo Blanco, novo coordenador da Escola de Árbitros – BahiaRef.

Assembléia Geral (25/02)

Curso de iniciação para treinadores (25/02)

Ministrado pela dupla Diego Reis e Adenílcio Rodrigues.

Curso de treinadores de sevens nível II (24 e 25/03)

Confirmado e será ministrado pelo professor Henrique Rocha.

Curso em Primeiros socorros (07/04)

Curso em Iniciação de Árbitros (05 e 06/05)

O formulário de inscrição está disponível no site da Federação da Bahia.

