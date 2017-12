A Federação Gaúcha de Rugby vem, por meio deste, convocar as entidades afiliadas para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 20 de janeiro de 2018, com primeira chamada as 10:00hs e segunda as 10:30hs; no Estádio da Montanha (Av. Osvaldo Aranha, sn – Bento Gonçalves, RS).

A AGO tratará da prestação de contas do ano de 2017, modificação de Estatuto para contemplar a Lei 9.615 (Lei Pelé) e definição da estrutura de competições e requisitos para o período de 2018 a 2022.

As entidades afiliadas e adimplentes, com direito a voto, devem ser representadas por representante legal, constante de Ata Eletiva, ou, ainda, por representante portador de procuração registrada em cartório que lhe outorgue direito de exercer o voto pela entidade. O escrutínio será realizado através de votação aberta sendo que, de acordo com o Estatuto da FGR, terão direito a 2 (duas) cédulas de voto os clubes filiados que disputam a 1ª Divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby e 1 (uma) cédula de voto os demais clubes.

Sem mais,

Fabiano Gelatti Ferrari

Diretor-Presidente Conselho de Administração – FGR