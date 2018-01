Em um momento em que a gestão nacional do esporte passa por profundas transformações, e buscando seguir um modelo que potencialize a captação de recursos ao mesmo tempo em que melhora a relação com seus filiados, a Federação Paulista de Rugby selou uma parceria inédita com a Sou do Esporte, associação sem fins lucrativos que promove ações para o desenvolvimento do esporte brasileiro.

Ao longo dos próximos dois meses, a Associação irá aplicar a metodologia baseada no estudo que culmina no prêmio Sou do Esporte, o único da América Latina destinado às práticas de governança no esporte e reconhecido internacionalmente pela organização dinamarquesa Play The Game, o qual por três anos consecutivos, 2015, 2016 e 2017, a Confederação Brasileira de Rugby foi considerada a melhor dentre as confederações olímpicas, tendo como base a análise de cinco vetores: Transparência, Equidade, Prestação de Contas, Integridade Institucional e Modernização.

Para Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte, é um grande movimento dado por uma Federação: “A Sou do Esporte não atua diretamente com as confederações para não haver conflitos de interesse em razão do prêmio SDE, no entanto, temos muito interesse em trabalhar com as Federações. Começar este trabalho pela principal pela Federação de Rugby do país, mostra que os dirigentes deste esporte estão alinhados em fazer seu esporte crescer e em respaldar seus investidores. É importante destacar que a SDE irá atuar com a Federação com um custo mínimo operacional com o intuito de viabilizar o trabalho já que as federações sofrem com a falta de recursos” destacou Fabiana.

“A melhoria da governança foi um dos pontos mais críticos apontados pelos clubes do Estado durante as reuniões que resultaram na formulação do nosso planejamento estratégico no final de 2017, e este trabalho pode beneficiar diretamente os clubes filiados, através da disponibilização de modelos e sugestões para que seus filiados também aprimorem a sua Governança. Se quisermos elevar o patamar do esporte em São Paulo dentro dos próximos 20 anos, arrumar a casa é o primeiro passo.” comentou Renato Occhionero, vice presidente da FPR.