Uma das novas estrelas no cenário do streaming mundial com sua aposta em produção de conteúdo original e transmissão de esportes globais, a FloSports chega ao Brasil para oferecer ao público sua ampla gama de modalidades que incluem Rugby, Jiu Jitsu, futebol, vôlei, atletismo entre outros, se tornando uma alternativa para os fãs que não encontram seus esportes favoritos na grade dos canais tradicionais, através de assinaturas que variam de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual – aproximadamente R$45/mês).

O Rugby é uma das apostas para conhecer melhor o mercado brasileiro, e o timing não poderia ser melhor, com a seleção brasileira enfrentando os Maori All Blacks em São Paulo nesse fim de semana se tornando um marco na história do esporte no país. A empresa, que adotou parceria com o Portal do Rugby para ativação do Pro 14 (um dos mais importantes campeonatos do mundo) vem reforçando sua oferta no esporte por meio do canal FloRugby, com a aquisição do canal Rugby Channel, e direitos dos principais campeonatos do mundo, incluindo o estrelado campeonato francês, a Major League Rugby (Estados Unidos) e o Americas Rugby Championship, com participação do Brasil. Em 2019, ano do mundial, mais de 160 jogos já estão confirmados pelo canal, ou menos de R$5 por jogo! que podem ser acompanhados pela web ou através da AppleTV e o aplicativo para iOS.

O jiu-jitsu por outro lado é um esporte muito mais difundido no Brasil e segue sendo celeiro dos maiores lutadores da atualidade. Para ganhar visibilidade entre fãs e praticantes da modalidade, além da transmissão de alguns dos maiores eventos do ano como o ADCC (Grand Slam de Abu Dhabi), Spyder Invitational em novembro a FloGrappling promete uma oferta de conteúdo que vai muito além das lutas, com artigos, séries e vídeos de treinamento de nomes como Fabrício Werdum e Lucas “Hulk” Barbosa, que prometem dar uma nova perspectiva do esporte para os fãs.

“Fortalecer todo ecossistema esportivo (fãs, atletas, clubes) através da cobertura midiática é uma das missões do Portal do Rugby em seus quase 10 anos de atuação e a oportunidade de apoiar a FloSports que vem concretizando esse objetivo em uma escala global no nosso mercado é um grande motivo de orgulho” comentou Daniel Venturole, diretor da Ingoal, grupo responsável pelo maior site de notícias sobre Rugby no país. “O esporte está se consolidando no país e a oferta imbatível por meio do FloRugby vai garantir ao público brasileiro acesso aos principais campeonatos do mundo. Já com o FloGrappling, os assinantes vão poder mergulhar ainda mais no dia a dia dos grandes lutadores da atualidade, e depois assistir ao vivo os principais torneios do mundo.” completou.

