A temporada de 2019 terá mudanças na gestão do Rugby juvenil. A partir da próxima semana, Leandro Gevaerd, o Chubby, substituirá Emmanuel Armagnat na coordenação do pólo da capital paulista e se junta a Pedro Raposo (Interior-19) e Gabriel Cenamo (Vale) na coordenação das ações visando o desenvolvimento das categorias de base do estado.

Leandro “Chubby” tem longa experiência com categorias de base, sendo o responsável por vitoriosas seleções paulistas em edições passadas do Brasileiro Junior de Sevens e de XV, além de ter atuado como coordenador da Hurra!, entidade social que atua na rede pública de ensino nos municípios de São Paulo e Sorocaba. Ele tem como principais desafios, implementar e fortalecer o calendário de torneios, circuitos, encontros e festivais juntos aos clubes da capital, trazer diretrizes e contribuir com o desenvolvimento técnico do rugby infanto-juvenil e criar uma agenda de cursos para capacitação de treinadores dos clubes.

Chubbya falou com o portal e se declarou muito animado com a nova empreitada, “Estou muito feliz com esse desafio e espero atender as expectativas da FPR e dos clubes. Pretendo trazer com minha experiencia e conhecimento um sistema de trabalho que melhore a participação e desenvolvimento dos clube e atletas da capital de são paulo. Vejo hoje um crescimento nesta regiao, onde temos uma boa porcentagem dos clubes de 1º divisão do pais, mas também muitos clubes que estão surgindo e querendo consolidar sua base. Quero fazer do rugby infanto-juvenil da regiao 011, um rugby com estrutura e oportunidades para todos os clubes sendo ja consolidados ou em formação.”

Emmanuel “Manu” Armagnat seguirá focado nas categorias de base do Pasteur, onde já realizou um trabalho que é referência no país.

Desejamos sucesso a ambos em seus novos desafios