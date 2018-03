O Campeonato Mineiro de Rugby XV já começou e uma das novidades da competição é a equipe da Liga das Montanhas, que estreará no sábado pelo Grupo Sul do estadual. Mas, quem é essa equipe?

A Liga das Montanhas é justamente a seleção da liga fundada em 2017 com o objetivo de fomentar o rugby no Sul de Minas, na esteira da iniciativa já desenvolvida com sucesso no Triângulo Mineiro.

A Liga das Montanhas reúne nada menos que 11 clubes, 9 mineiros e ainda 2 paulistas, que se localizam na fronteira dos dois estados. Dois desses clubes já têm equipes e XV: o Varginha, que, aliás, será o oponente da Liga do Triângulo na primeira rodada do estadual, apesar de também ser membro dela; e o Tucanos, de São João da Boa Vista, que joga o Paulista Série B. O outro time paulista, o Mogi Mirim, disputou no ano passado o Paulista de Desenvolvimento.

Já os demais clubes mineiros já desenvolvem atividades no seven-a-side, mas sozinhos não eram capazes de colocarem uma equipe de XV em campo. Assim, surgiu a necessidade de se unirem.

Um dos clubes participantes da iniciativa é o antigo Minas Rugby, da cidade de Varginha, cuja equipe data dos anos 90, tendo muita história no rugby estadual. Como explica Cristiano Censoni, membro do Tucanos e um dos diretores da liga, “as conversas começaram ano passado com o pessoal do Minas Rugby de Varginha encabeçando. Na época estavam fazendo um trabalho de base bacana, e fomos pra lá levar os juvenis para um torneio de Sevens e um treinamento juvenil com o Manu Armagnat. Nesse torneio, saiu uma reunião com alguns representantes de times da região sul de Minas, e fomos conversando das dificuldades e situação do rugby nessas localidades, como arbitragem, gestão, engajamento, desarticulação, enfim… Nós [do Tucanos] havíamos participado de um trabalho forte de desenvolvimento junto à CBRu, e nos propusemos a estar junto no trabalho com o pessoal de Minas. Daí começou a se desenhar o que hoje é a Liga Rugby das Montanhas”.



Para organizarem a liga, explica Censoni, “desenhamos mais ou menos um mapa de abrangência que cobre o Sul de Minas e Região da Mogiana Paulista, entendendo que se juntarmos forças dos 2 estados, teremos um grupo mais forte e mais alternativas de desenvolvimento. Além da proximidade entre as regiões, também temos laços antigos com os times de Minas, conhecemos as pessoas e tudo mais, motivo da aproximação”. E completou, “portanto, a ideia da Liga basicamente é fortalecer os times da região por meio da união, proporcionando jogos, capacitação, desenvolvimento da base, e desenvolvimento do feminino”.

Membros:

Varginha (Varginha)

Minas Rugby (Varginha)

Itajubá (Itajubá)

Hydra (Poços de Caldas)

Campo Belo (Campo Belo)

Santa Rita (Santa Rita do Sapucaí)

UFLA Lavras (Lavras)

Muzambinho (Muzambinho)

Alfenas (Alfenas)

Tucanos (São João da Boa Vista, SP)



Mogi Mirim (Mogi Mirim, SP)