A Confederação Brasileira de Rugby informa que o seu novo Gerente de Arbitragem será o experiente árbitro, Mariano de Goycoechea.

Mariano possui uma vasta experiência no mundo do rugby e conheçe muito bem o esporte no Brasil. O novo Gerente de Arbitragem quer colocar em prática seus conhecimentos que adquiriu como treinador em diversas equipes e também sua metodologia no desenvolvimento e capacitação de novos árbitros e aprimorar ainda mais o corpo de arbitragem brasileiro.