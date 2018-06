Comunicamos que o programa Mesa Oval terá uma pausa e só voltará no dia 17 de julho. O motivo da interrupção é o foco de nossa produtora parceira, a Central 3, na Copa do Mundo de Futebol, que levará a uma pausa neste período nos demais programas. Decisão justificável ainda mais por todo o apoio incondicional que a Central 3 oferece ao Portal do Rugby na produção do nosso programa Mesa Oval.

Por isso mesmo, fica nosso convite para todos acompanharem a cobertura da Central 3 da Copa do Mundo. E não deixe de apoiar o programa de financiamento coletivo da Central 3, para manter o canal gratuito e independente: clique aqui para dar sua contribuição.

O Mesa Oval voltará com tudo a tempo de aquecer os motores para a cobertura da Copa do Mundo de Sevens e das largadas de Super 16, Taça Tupi e Super Sevens.

Coloque na agenda!