A Mesa Oval fez sua estreia no Mané Garrincha com Leonardo Hirao, Médico do Esporte, que falou de importantes temas como a concussão e lesões recorrentes na modalidade. Dr Leo tem um grande histórico com o rugby do Brasil. Imperdível.

