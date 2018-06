Mesa Oval hoje de homenagem! Recebemos Paulinha Ishibashi, que terminou em 2018 um ciclo de 14 anos pelas Yaras. A atleta analisou esta nova fase, além de visões e opiniões sobre a modalidade no Brasil!

Pausa para a Copa do Mundo

O programa foi o último do mês, uma vez que a Central 3 dedicará os próximos 30 dias de sua programação à Copa do Mundo de Futebol. Com isso, o Mesa Oval retornará no dia 17 de julho, já em ritmo de Copa do Mundo de Sevens.