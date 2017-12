Na última quinta feira, a Poli Rugby realizou a cerimônia de inauguração da iluminação (em led) do campo oficial de Rugby da USP, agora contando também com marcações oficiais. Batizando-a da Arena Poli Rugby, a Poli Rugby celebra a melhora nas condições de treinamento, que oferecerá mais qualidade para o crescimento do clube. O projeto, que só foi possível graças à parceria entre a Poli Rugby e o CEPEUSP irá contribuir para o esporte universitário como um todo, permitindo mais treinamentos noturnos e o desenvolvimento do Rugby, beneficiando as muitas equipes da USP que utilizam a mesma estrutura, fortalecendo o esporte universitário como um todo.

A cerimônia contou com a participação do vice-reitor da USP, Antonio Carlos Hernandes, do diretor do CepeUSP, o professor Emilio Miranda e do presidente da Poli Rugby, Pedro Mantovani. O evento, que ligou as luzes do campo pela primeira vez, também homenageou os responsáveis por esta realidade, ex-atletas, politécnicos e os patrocinadores da iluminação. Este momento reforça o compromisso da Poli Rugby em contribuir com o desenvolvimento do Rugby nacional e de retribuir com a comunidade USP com a formação dos atletas e alunos da universidade. O evento terminou com um jogo de touch inaugurando o primeiro de muitos treinos na Arena Poli de Rugby.