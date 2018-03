Na próxima segunda-feira, dia 19, a Confederação Brasileira de Rugby organizará a festa de premiação dos melhores do rugby brasileiro de 2017, a 8ª edição do Troféu Brasil Rugby.

O Portal do Rugby está concorrendo para Melhor Mídia Especializada, depois de mais um ano de muito trabalho com as coberturas completas do rugby no Brasil (de norte a sul, masculino e feminino, clubes e seleções) e no mundo, além do sucesso do #MesaOval junto da Central3.

Clique aqui para votar.