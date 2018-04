No último final de semana de abril (28 e 29.04) Porto Alegre sediará a Jornada de Formação no Rugby. Serão cinco cursos em áreas como treinamento, preparação física, arbitragem, primeiros socorros e liderança. As atividades ocorrerão pela manhã e tarde na Esef da UFRGS na Capital Gaúcha. A Jornada é organizada pela área de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

Para quem quer se aperfeiçoar

O objetivo da jornada é a qualificação dos agentes formadores da modalidade no Estado do Rio Grande do Sul. Os encontros oportunizam a troca de conhecimento com educadores e demais participantes. Para tanto, quem deseja se aperfeiçoar pode escolher entre cinco diferentes temas. As atividades são voltadas para treinadores, árbitros, gestores, preparadores físicos e socorristas.

Cursos de sábado

No sábado (28.04), serão três cursos: Treinadores Nível 1, Primeiros Socorros e Leading Rugby.

O primeiro a começar é o Treinador Nível 1 da World Rugby. Com duração de 10 horas, o encontro inicia Às 8h. Serão aulas práticas em campo e em sala de aula. O ministrante será Eraldo Pinheiro.

Outro curso de sábado é o Leading Rugby. A intenção é fornecer um guia prático, ou uma revisão, para apoiar a conquista das habilidades necessárias para liderar de maneira efetiva e fazer crescer a geração de líderes. Para tanto, haverá aulas teóricas e práticas. A atividade iniciará às 9 horas. O ministrante será Lucas Toniazzo, gerente executivo da Federação Gaúcha de Rugby (FGR).

No mesmo dia, um treinamento para socorristas. O curso Primeiros Socorros tem como meta orientar os participantes sobre condições ameaçadoras, aprender a tomar o controle da situação, prevenir pânico e desenvolver habilidades simples capazes de salvar vidas. Para tanto, serão oito horas de atividades teóricas e práticas, com início às 9h. Quem realizará a aula será Mauricio Migliano.

Mais qualificação no domingo

Já no domingo, as qualificações serão voltadas para os árbitros e preparadores físicos. Os dois cursos iniciam às 8 horas.

O gerente executivo da FGR, Lucas Toniazzo, ministrará o Arbitragem Nível 1. Com 10 horas de atividades teóricas e práticas, o objetivo é introduzir, avaliar potenciais, despertar o interesse e motivar entusiastas a colecionar experiências em arbitragem para o futuro.

Já Eraldo Pinheiro realizará o Preparação Física N1. A intenção é fornecer conhecimento permitindo ao treinador integrar o condicionamento físico aos treinos tornando-o um processo mais aplicado ao jogo. Princípios dos componentes da velocidade, do desenvolvimento a longo prazo, exemplos práticos de velocidade, condicionamento multi-sprint, atividade e jogos condicionados serão trabalhados e executados na prática.

Inscrições

As inscrições para a Jornada de Formação já estão abertas por meio dos links de cada curso, disponíveis no link . O investimento para cada curso é de R$ 70,00. Mais informações como formato dos cursos, também estão disponíveis no mesmo link.

Jornada de Formação no Rugby

Data: 28 e 29 de abril (sábado e domingo)

Local: Esef/ UFRGS ( R. Felizardo, 750 – Jardim Botânico,Porto Alegre)

Valor: R$ 70,00 por curso

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR