O Ranking mundial é um termômetro (nem sempre preciso) do nível dos países em campo no XV masculino e no XV feminino. Mas, e fora de campo? Consultando os sites das federações de rugby dos principais países é possível montar uma lista dos orçamentos que cada federação tem disponível.

Sem nenhuma surpresa, as federações dos países do primeiro escalão mundial (os 10 países que jogam o Six Nations e o Rugby Championship) estão no topo da lista, com a RFU (a federação inglesa) despontando com quase o dobro do orçamento da segunda colocada, a FFR (federação francesa). No meio dos 10 países do chamado primeiro escalão (tier 1) está a JRFU (federação japonesa). É constatável ainda uma diferença considerável da 10ª, a Itália, para a 11ª, a Argentina.

– Inglaterra: 191 milhões de libras – 870 milhões de reais (2016-2017)

– França: 115 milhões de euros – 460 milhões de reais (2016-2017)

– Nova Zelândia: 169 milhões de dólares neozelandeses – 435 milhões de reais (2016)

– Gales: 75 milhões de libras – 342 milhões de reais (2017)

– África do Sul: 1,228 bilhão de rands – 340 milhões de reais (2016)

– Austrália: 120 milhões de dólares australianos – 322 milhões de reais (2016)

– Irlanda: 79 milhões de euros – 316 milhões de reais (2016-2017)

– Japão: 64 milhões de ienes – 240 milhões de reais (2017)

– Escócia: 51,5 milhões de libras – 228 milhões de reais (2016-2017)

– Itália: 45 milhões de euros – 180 milhões de reais (2017)

– Argentina: 450 milhões de pesos argentinos – 74 milhões de reais (2017)

– Estados Unidos: 18 milhões de dólares – 59 milhões de reais (2016)

– Canadá: 15 milhões de dólares canadenses – 41 milhões de reais (2016)

– Geórgia: 25 milhões de laris – 34 milhões de reais (2016)

– Rússia: 425 milhões de rublos – 24 milhões de reais (2018)

– Brasil: 21 milhões de reais (2017)

– Fiji: 12 milhões de dólares fijianos – 20 milhões de reais (2015)

– Romênia: 16,5 milhões de leus – 15 milhões de reais (2015)

– Espanha: 3,3 milhões de euros – 13,5 milhões de reais (2018)

– Uruguai: 93 milhões de pesos uruguaios – 11 milhões de reais (2015)

– Portugal: 1,4 milhão de euros – 5,5 milhões de reais (2017)

– Alemanha: 1,2 milhão de euros – 5 milhões de reais (2015-2016)

– Holanda: 1,2 milhão de euros – 5 milhões de reais (2017)

- Continua depois da publicidade -

Alguns países importantes do rugby, como Samoa e Tonga, estão faltando na lista.

Os dados levantados, é claro, precisam ser relevados. Os anos de cada orçamento não são os mesmos, isto é, para alguns países foi possível levantar apenas o ano de 2015, ou de 2016, ou de 2017 ou de 2018. O critério da lista foi usar o dado mais recente levantado, mas certamente não é o mais correto. E, é claro, a cotação das moedas evidentemente varia constantemente, o que torna os dados imprecisos.

Com tudo isso, vale olhar apenas o quadro geral – e não os números exatos – e perceber o tamanho da diferença entre alguns países, bem como a boa posição hoje do Brasil em comparação com outras nações do rugby, entre os 20 primeiros do mundo.