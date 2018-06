O ano passado foi de Copa do Mundo de Rugby Feminino, com o melhor do XV entre as mulheres agitando a Irlanda. A próxima edição da competição será em 2021 e o World Rugby – a federação internacional – recebeu número recorde de países interessados em serem sede do Mundial: 6.

A Austrália havia sido a primeira a lançar sua candidatura e agora Nova Zelândia, Gales, Inglaterra, França e Portugal também tiveram seus interesses confirmados. Desses países, Inglaterra, França e Gales já receberam anteriormente a competição que, por outro lado, jamais foi realizada na Oceania.

Em 2021 o Mundial feminino seguirá com 12 seleções, mas ocorrerá em um espaço maior de tempo, permitindo a introdução da fase de quartas de final.