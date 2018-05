Sábado bom demais de rugby na TV, porque teremos de noite nada menos que o clássico Brasil e Chile no SporTV 3, direto de São Paulo, às 19h00, abrindo o Sul-Americano de 2018 para os Tupis!

Antes, na TV5 Monde, às 16h00, tem decisão na França, com o Toulouse jogando pela classificação às semifinais do Top 14 em embate com o Clermont. Jogão.

Já o Watch ESPN trará decisão também na Inglaterra, com dois jogos definidores pela última rodada da temporada regular da Aviva Premiership: Falcons e Wasps, valendo classificação aos Falcons, e Tigers e Sharks, com os Tigers torcendo por tropeço dos Falcons.

O Super Rugby ainda será atração também do Watch ESPN com mais uma ótima na sexta e no sábado.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 04 de maio

04h35 – Super Rugby – Chiefs x Jaguares – Watch ESPN – AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Rebels x Crusaders – Watch ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 05 de maio

04h35 – Super Rugby – Hurricanes x Lions – Watch ESPN – AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Waratahs x Blues – Watch ESPN – AO VIVO

10h05 – Super Rugby – Stormers x Bulls – Watch ESPN – AO VIVO

12h00 – Aviva Premiership – Sale Sharks x Leicester Tigers – Watch ESPN – AO VIVO

12h00 – Aviva Premiership – Newcastle Falcons x Wasps – Watch ESPN – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Sharks x Highlanders – Watch ESPN – AO VIVO

16h00 – Top 14 – Clermont x Toulouse – TV5 Monde – AO VIVO

19h00 – Sul-Americano – Brasil x Chile – SporTV3 – AO VIVO

Domingo, dia 06 de maio

12h10 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito