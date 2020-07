Tempo de leitura: 2 minutos

Por conta da baixa visibilidade na mídia brasileira, é muito difícil apresentar o rugby aos amigos. Sem dúvidas, o melhor jeito de fazer alguém se apaixonar pelo esporte é levando aos jogos nos estádios, mas atualmente, nem isso é possível, devido à pandemia. Para ajudar, listamos as melhores maneiras de fazer com que seus conhecidos passem a gostar de rugby.

Assistindo filmes

É inegável que há muita gente que passou a acompanhar e gostar de rugby depois de assistir o filme “Invictus”, que retrata a importância do esporte na luta contra o racismo na África do Sul, através da união entre Nelson Mandela e os jogadores da seleção nacional. Além da força social, isso também culminou no título da Copa do Mundo de 1995. Então, essa é uma ótima forma de entrada para a paixão pelo rugby.

Existem muitos outros filmes com a temática, como “Para sempre vencedor”, que aborda a superação pessoal através do esporte. Essas produções são boas para introduzir no universo do rugby, pois o utilizam como plano de fundo, sem que haja necessidade de entender profundamente as regras para acompanhar a história. Com o tempo, você pode apresentar filmes mais complexos, focados em grandes times.

Jogando videogame

Recentemente, com o crescimento do rugby em vários países onde não existia a tradição, a indústria dos games está investindo muito mais nos jogos de rugby. Certamente, é a melhor maneira de fazer com que os amigos entendam as regras, as táticas e os movimentos básicos, ainda dando o toque de competitividade.

Hoje em dia, o mais completo é o Rugby 20, disponível para Xbox One, Playstation 4 e PC. O jogo reproduz bem vários movimentos do esporte, consegue trazer o dinamismo das partidas e ainda dá aos jogadores uma grande autonomia para testar e alterar as táticas. Ou seja, ideal para aprender tudo sobre o rugby.

Além do Rugby 20, há diversos outros jogos, entre eles alguns em que o jogador não controla os atletas, mas apenas gerencia o time. O Guia55 listou quais são os mais comprados:

● National Rugby Manager

● Rugby League Team Manager 3

● Rugby Live League 4

● Rugby Challenge 3

Assistindo partidas históricas

Depois que o seu amigo já se interessou pela história do esporte e aprendeu as regras e nuances das partidas, é hora de mostrar alguns momentos históricos. Para nossa sorte, o YouTube é cheio de jogos completos e gratuitos para assistir, graças ao canal World Rugby, que disponibiliza muitas partidas. Lá, é possível ver até os jogos da Copa do Mundo de 1987, e tudo em boa qualidade.

Depois de ver as grandes partidas, seus amigos com certeza já estarão preparados para acompanhar os jogos atuais e, quem sabe, se interessar pela prática.