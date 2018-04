Preparado para um feriadão de rugby do bom? Na TV, o grande destaque é o Top 14 francês na TV5 Monde, com o decisivo duelo entre Toulon (4º colocado) e Castres (6º) pela penúltima rodada da competição, valendo vaga no mata-mata final (destinado aos 6 primeiros colocados).

Já no Watch ESPN, a penúltima rodada da Aviva Premiership inglesa também será destaque, assim como mais uma jornada intensa de Super Rugby. Enquanto isso, no Facebook da Série Mundial de Sevens e no site do World Rugby sábado e domingo serão do melhor sevens masculino mundial, com a etapa de Singapura ao vivo.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 27 de abril

04h35 – Super Rugby – Hurricanes x Sunwolves – Watch ESPN – AO VIVO

14h10 – Super Rugby – Stormers x Rebels – Watch ESPN – AO VIVO

15h45 – Aviva Premiership – Leicester Tigers x Newcastle Falcons – Watch ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 28 de abril

00h00 às 09h45 – Série Mundial de Sevens – Etapa de Singapura – World Rugby TV – AO VIVO

02h05 – Super Rugby – Reds x Lions – Watch ESPN – AO VIVO

04h35 – Super Rugby – Blues x Jaguares – Watch ESPN – AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Brumbies x Crusaders – Watch ESPN – AO VIVO

09h40 – Top 14 – Toulon x Castres – TV5 Monde – AO VIVO

11h00 – Aviva Premiership – Exeter Chiefs x Sale Sharks – Watch ESPN – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Bulls x Highlanders – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 29 de abril

00h00 às 09h30 – Série Mundial de Sevens – Etapa de Singapura – World Rugby TV – AO VIVO

11h00 – Aviva Premiership – London Irish x Saracens – Watch ESPN – AO VIVO

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito