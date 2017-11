O Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte foi criado por meio do Decreto n° 1.279 de 16 de abril de 2008, com o objetivo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), homenagear atletas, entidades, técnicos e equipes catarinenses que tiveram destaque especial ao longo do ano.

Neste ano, entre as 15 categorias do troféu, o Rugby está presente em 7 delas. Confira:

O Melhor Atleta – Lucas Muller

A Melhor Atleta – Thata Balconi

Atleta revelação – Matheus Alli dos Santos

A Melhor Entidade Esportiva – Desterro Rugby Clube

O Melhor Técnico – Daniel Xavier Danielewicz

A Melhor Equipe Esportiva – Desterro Rugby Clube

O Melhor Árbitro – Fernando Ceolatto

Preencha o campo de cadastro no site do Troféu e aguarde o período de confirmação de 24h. Depois dos dados confirmados, faça o login e vote nas 7 categorias que contemplam o Rugby.

Os votos serão computados até dia 21 de novembro!

Informações retiradas de – Troféu Gustavo Kuerten – site oficial