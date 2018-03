No ano passado, o World Rugby (a federação internacional de rugby) efetuou algumas alterações nas Leis do Rugby, bem como elevou o tom do rigor com relação aos tackles. A entidade inclusive celebrou o aumento do rigor dos árbitros em 2017, com números maiores de cartões para tackles altos e menos lesões relacionadas à região da cabeça.

Agora, o World Rugby veio à comunidade pedir o retorno dos jogadores do mundo tudo sobre as novas leis, para conhecer qual impacto as alterações vem tendo no jogo.

Clique aqui para opinar, em inglês, espanhol ou francês.