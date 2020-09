Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 completou a segunda rodada e não faltaram emoções. O Racing (1º) bateu em casa o Montpellier (14º) assumindo a liderança da competição, enquanto o time azul e branco termina na ultima colocação. Faltavam duas equipes para fazer a estreia na competição, e ela não poderia ser melhor. O Bordeaux (8º) bateu em casa o Brive (5º) enquanto o Stade Français (7º) surpreendeu vencendo o Castres (10º) longe de Paris.

O Racing, ultimo campeão francês dado que temporada passada terminou sem um vencedor, continua a mostrar porque é novamente um dos favoritos ao título. A equipe bateu em casa o Montpellier por 41 a 14, assumindo a liderança da competição. O Montpellier por outro lado perde a segunda seguida e termina a rodada na lanterna da competição, para completar o abertura da equipes, a campeão do mundo Handre Pollard sofreu uma grave lesão no joelho e deve desfalcar o time por muito tempo. Do lado do Racing a nota negativa fica por conta do centro australiano Kurtley Beale que recebeu um cartão vermelho por tackle alto e deve desfalcar a equipe no confronto pela Champions Cup da próxima semana.

Bordeaux é fanática pelo rugby, a cidade teve uma série de campeões franceses na era amadora, mas sofreu muito com a profissionalização. Temporada passada parecia que a terra dos vinhos teria novamente um campeão, ou pelo menos um finalista, o encerramento da competição foi um baque para o time, e a torcida, com muitos se perguntando como a equipe iria reagir a esse revés, ainda mais depois que a estreia do time foi postergada a pedido do Stade Français. O Bordeaux deu a resposta em campo, batendo em casa o Brive por 25 a 20. O jogo não foi dos melhores, com o time da terra dos vinhos adotando uma postura pragmática perante um adversário teoricamente mais fraco, mas suficiente para garantir a vitória e uma boa estreia.

O grande beneficiado do encerramento da temporada passada foi o Stade Français, gigante e equipe mais antiga da França, o time corria série risco de rebaixamento, que não aconteceu porque a liga resolveu não ter campeão e rebaixados. Agora o time tem uma segunda chance de se recuperar e mostrar para a torcida que mercê estar entre os melhores da França. O time fez sua estreia esse final de semana contra o Castres, mostrando que a parada fez bem para a equipe, que jogando fora de casa bateu o Castres por 22 a 16, com destaque pra o abertura argentino Nicolás Sánchez preciso nos chutes.

O que acontece se uma equipe toma cinco amarelos e comete três penais try? Ela perde o jogo. Essa foi a história da partida entre Toulon (6º) e Lyon (13º), jogando em casa o time da Provence precisou apenas se aproveitar da indisciplina do Lyon para vencer a partida por 36 a 14. O Lyon vinha forte temporada passada, encerrada devido a pandemia de COVID 19, e começa mal essa temporada acumulando duas derrotas seguidas e terminando a rodada na penúltima colocação. O Toulon vence a primeira e busca se consolidar na competição.

Quanto mantém a disciplina o Toulouse (4º) é uma equipe muito perigosa, ao contrário da rodada passada quando recebeu dois vermelhos, os occitanos conseguiram terminar com todos os jogadores vencendo em casa o La Rochelle (9º) por 39 a 23 na melhor partida da rodada. Destaque para o incrível try do ponta dos donos da casa Cheslin Kolbe.

O Bayonne (11º) conquistou a primeira vitória da competição em grande estilo. A equipe bateu em casa o Clermont (3º) por 21 a 19 em uma virada espetacular. Faltando 14 minutos para o apito final os bascos perdiam por 19 a 7, conseguindo encontrar forças para virar o jogo. O Clermont deixa escapar pontos preciosos fora de casa, além disso a equipe se prepara para o retorno da Champions Cup sendo esse um jogo importante para o time ganhar confiança.

No duelo entre dois candidatos ao rebaixamento a Section Poloise (2º) levou a melhor, batendo em casa o Agen (12º) por 33 a 23. A pequenina Section Paloise começa a temporada com duas vitórias seguidas, fato inédito para a equipe que retornou ao Top 14 em 2015 depois de uma longa ausência. A equipe termina a rodada na segunda colocação e pode surpreender no resto da temporada.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Pau 33 x 23 Agen

Racing 41 x 17 Montpellier

Toulouse 39 a 23 La Rochelle

Bordeaux 25 x 20 Brive

Bayonne 21 x 19 Clermont

Castres 16 x 22 Stade Français

Toulon 36 x 14 Lyon

Clube Cidade Jogos Pontos Racing Paris 2 9 Pau Pau 2 8 Brive Brive-la-Gaillarde 2 5 Toulouse Toulouse 2 5 Clermont Clermont-Ferrand 2 5 Toulon Toulon 2 4 Stade Français Paris 1 4 Bordeaux-Bègles Bordeaux 1 4 Castres Castres 2 4 La Rochelle La Rochelle 2 4 Bayonne Bayonne 2 4 Lyon Lyon 2 1 Agen Agen 2 1 Montpellier Montpellier 2 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;