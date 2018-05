O dia foi de muitas emoções para o Rugby paulista, que começou com o triunfo inédito da seleção brasileira sobre os argentinos com um elenco formado majoritariamente por atletas do estado, e terminou com um jogo de tirar o fôlego entre os líderes do campeonato.

E entre esses dois feitos, o Jacareí também aumentou sua coleção particular de marcos, ao conquistar a maior vitória de sua história sobre o tradicional SPAC. O ritmo foi intenso, do começo ao fim, abrindo o placar logo aos 4′ com Luan e garantindo ainda no primeiro tempo o ponto bônus, que terminou em 26 a 0 para os Jacarés. Luan também abriu a contagem do segundo tempo e chegaria ao seu hat-trick durante a etapa final. O domínio do time da casa foi absoluto, e as sete mudanças não diminuíram a performance da equipe que cruzou o ingoal adversário outras quatro vezes sem resposta do SPAC, que se complica na luta pela classificação e saiu derrotado por implacáveis 62 a 0.

Na vizinha São José dos Campos, o confronto mais esperado do Paulista até aqui colocou frente a frente as duas melhores equipes da competição, que chegaram já classificada e invictas. A previsão era de um duelo equilibrado e de que os desfalques para a seleção brasileira podiam surtir efeito na partida (5 atletas do São José, 4 da Poli, apesar da maioria dos joseenses não estar atuando regularmente no Paulista). Sabendo disso, a Poli tratou de aproveitar para pontuar a cada subida ao ataque, abrindo 9 a 0 rapidamente com chutes de Marcelo Orefice em quinze minutos. A tradicional força do pack politécnico também se fez presente, quando Eduardo Profeta ampliou, dando uma aparente tranquilidade no placar que não se refletia no nível do jogo, e o try serviu para acordar os joseenses, que descontaria com Rodrigo Lopes e chutes precisos de Gabriel Costa, fechando o primeiro tempo em 19 a 13 para os visitantes.

No segundo tempo, a virada do time da casa veio aos dez minutos com Felipe Rosa, e as mudanças realizadas pelo técnico Duda Padilla surtiram efeito, com Alisson substituindo Lopes e cruzando o ingoal para recolocar o clube na frente, após sofrerem a virada sob os pés de Orefice mais uma vez. A Poli seguiu pressionando muito na reta final, e um novo penal do abertura Politécnico manteve o placar em aberto até o apito final, sem que a virada viesse, e o São José pôde enfim comemorar a vitória, dedicada às mães que apoiam o clube.

- Continua depois da publicidade -

O triunfo coloca os joseenses na liderança do Paulista, e a menos que aconteça uma combinação inusitada de resultados, deve garantir o clube ao menos na segunda colocação. A Poli caiu para o terceiro posto e revive a final do ano passado contra o Jacareí pela vantagem do mando de jogo nas semifinais na próxima semana. Também será conhecido o último classificado e o primeiro rebaixado da temporada. Pasteur e Band Saracens fazem duelo direto pela vaga enquanto o SPAC corre por fora atrás de uma vitória contra o São José e torce por um empate dos rivais diretos pela vaga. Templários e Rio Branco jogam pela permanência na elite.

Campeonato Paulista A – Semana 10

Dia 12/05/2018 às 13h30 – Jacareí 62 X 00 SPAC

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Erika Weiss

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Jacareí

Tries: Luan (3), Warlen, Estrela, Joel, Drudi, Lucas, Jhon, Cruz

Conversões: Drudi (4), Cruz (2)

Dia 12/05/2018 às 15h – São José 27 X 25 Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Regis Dantas

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

São José

Tries: Rodrigo Lopes, Felipe Rosa, Allison

Conversões: Gabriel Assunção (3)

Penais: Gabriel Assunção (2)

Poli

Tries: Eduardo Profeta

Conversões: Marcelo Orefice

Penais: Marcelo Orefice (5)

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP São José São José dos Campos 27 6 6 0 0 3 0 233 80 153 Jacareí Jacareí 26 6 5 0 1 5 1 248 62 186 Poli São Paulo 25 6 5 0 1 4 1 276 80 196 Pasteur São Paulo 15 6 3 0 3 2 1 180 116 64 Band Saracens São Paulo 14 6 2 1 3 3 1 150 150 0 SPAC São Paulo 14 6 2 1 3 3 1 114 180 -66 Rio Branco São Paulo 0 6 0 0 6 0 0 27 296 -269 Templários São Bernardo do Campo 0 6 0 0 6 0 0 56 320 -264

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Foto: Fábio Lapa