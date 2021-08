Tempo de leitura: 1 minuto

Neste sábado, Aparecida de Goiânia recebeu a 2ª etapa do Pequi Sevens, que contou com disputas masculinas e femininas. Entre os homens, o Melina, do Mato Grosso, foi campeão vencendo Goianos e Truvão, ambos de Goiás. Já no feminino o Melina levou a melhor sobre as donas da casa do Vila Nova/Goianos.

Com os resultados, o Melina lidera o circuito no feminino e assumiu a ponta no masculino. A 3ª etapa ainda será marcada.

09h30 – Goianos 10 x 24 Truvão – Masculino

10h00 – Vila Nova/Goianos A 27 x 05 Vila Nova/Goianos B – Feminino

10h30 – Melina A 21 x 05 Melina B – Feminino

11h20 – Truvão 14 x 28 Melina – Masculino

11h50 – Vila Nova/Goianos A 00 x 34 Melina A – Feminino

12h20 – Vila Nova/Goianos B 00 x 47 Melina B – Feminino

12h40 – Truvão 05 x 35 Melina – Masculino

14h30 – Goianos 29 x 05 Truvão – Masculino

15h00 – Vila Nova/Goianos A 00 x 29 Melina B – Feminino

15h50 – Melina 28 x 24 Goianos – Masculino

16h20 – Vila Nova/Goianos B 00 x 48 Melina A – Feminino

17h10 – Melina 33 x 05 Goianos – Masculino