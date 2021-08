Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Warren Gatland não conseguiu se imortalizar como o treinador que não perdeu série comandando os British and Irish Lions, a seleção dos melhores de Inglaterra, Gales Escócia e Irlanda, formada de 4 em 4 anos. Neste sábado, na Cidade do Cabo, os Springboks (a seleção sul-africana, campeão mundial em 2019) venceram aquele que foi chamado de “o jogo do ano” por 19 x 16, de modo dramático, graças a um penal no apagar das luzes, para triunfarem na série: 2 vitórias da África do Sul, 1 dos Lions, repetindo o feito de 2009, a última série entre as duas equipes.

Os Lions começaram melhores. Handré Pollard abriu o marcador para os Springboks com penal, mas, após o abertura Dan Biggar se lesionar, o escocês Finn Russell assumiu a criação dos Lions e chutou o penal de resposta aos 16′. Com 70% de domínio territorial, os Lions capitalizaram marcando o primeiro try do duelo, em maul, aos 19′, finalizado pelo galês Ken Owens.

A gutsy call from the skipper pays off 💪@KenOwens1088 powers over from the driving maul line out for the first try of the game 🙌 #LionsRugby #CastleLionsSeries #BoksvLions pic.twitter.com/kQQ4uDGUs6 — British & Irish Lions (@lionsofficial) August 7, 2021

O jogo teve seus momentos de tensão na primeira etapa e Pollard decontou para os Springboks com penal aos 36′, mas o duelo foi ao intervalo com merecida frente dos britânico-irlandeses.

O segundo tempo largou com Pollard jogando fora dois penais para os Boks, mas, aos 57′, veio lance capital, com Wiese disputando chute o ar e com a bola sobrando para Lukhanyo Am desferir offload para Willie Le Roux, que fez linda corrida inteligente e serviu na ponta para Cherlin Kolbe disparar para o try sul-africano da virada.

As substituições vieram dos dois lados e os Lions arrancaram precioso penal aos 63′ para Finn Russell empatar a partida. A resposta dos Boks saiu aos 67′, com o veterano de 37 anos Morné Steyn arrematando cruciais 3 pontos.

Os Lions tiveram mais território no apagar das luzes, apostaram no try (sem sucesso) quando arrancaram novo penal e Vunipola chegou a ser detido em cima do in-goal com os Lions quase chegando a seu try da vitória em pick and go. Foi só aos 75′ que os visitantes decidirem pelo empate no penal seguinte, após grande arrancada de Robbie Henshaw, com Russell sendo perfeito no arremate.

Os momentos finais foram dramáticos e os Boks conquistaram o penal fatal aos 79′, que quase foi desperdiçado com Herschel Jantjies tentando cobrá-lo rápido. Porém, coube mesmo a Morné Steyn chutar os 3 pontos decisivos, com os Lions tendo apenas 1 minuto para reagirem. Não deu para o time vermelho e os campeões mundiais celebraram um famoso triunfo. 19 x 16.

Imagine kicking the winning score in a Lions series…twice. Morné Steyn has ice in his veins#RSAvBIL #LionsSA2021 pic.twitter.com/hZwhQQqyeo — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) August 7, 2021

A próxima série dos British and Irish Lions será em 2025 na Austrália. Springboks e Lions só voltarão a duelar em 2033.

🇿🇦África do Sul 19 x 16 British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo