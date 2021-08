Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, uma brasileira se sagrou campeão de um dos principais campeonatos femininos de Rugby League, o rugby de 13 atletas, no mundo. Larissa Lima Henwood foi campeã com o Point Chevalier Pirates do Auckland Rugby League Women’s Premiership, a primeira divisão do campeonato regional de Auckland, o maior centro da modalidade na Nova Zelândia. As Chevaliers derrotaram na final o Manurewa por 22 x 16 e ficou com o título.

Larissa é uma das atletas que deverá defender o Brasil na Copa do Mundo de Rugby League em 2022 e também vem jogando Rugby Union no nível máximo da Nova Zelândia, pelo Counties Manukau, tendo jogado Union um dia antes por sua equipe como titular.

Auckland Rugby League é importante?

A Nova Zelândia é uma das grandes forças do Rugby League feminino mundial, sendo a maior campeã da modalidade, com 3 títulos, contra 2 da Austrália. Na Nova Zelândia, no entanto, o campeonato nacional de League é curto, tendo apenas 4 selecionados regionais. Com isso, a maior parte do calendário é baseado nos campeonatos locais e o de Auckland é o mais importante.