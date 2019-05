O Rugby mostrou que chegou para ficar no Novo Desporto Universitário! No último domingo, a modalidade fez sua estreia no NDU e reuniu cerca de 100 atletas, de nove equipes universitária femininas na Arena Paulista de Rugby, em São Paulo.

As meninas da Universidade Federal do ABC fizeram bela campanha e sagraram-se campeãs invictas ao vencer o combinado entre Direito e Comunicação Mackenzie na final pelo placar de 35 a 10. “É uma satisfação e um orgulho muito grande conquistar este troféu inédito. Isto é fruto de muito treino, estudo e união”, revelou a capitã da equipe campeã, Laís Campos.

A terceira colocação do torneio ficou com a POLI USP. A segunda etapa do Circuito NDU de Rugby Sevens será realizada no segundo semestre em data a ser definida.

A chave masculina do NDU 7’s será realizada no próximo domingo (1), também na Arena Paulista de Rugby.

Confira os resultados e classificação geral:

Direito/Comunicação Mackenzie 22 x 10 POLI USP

Farmácia/Veterinária USP 25 x 00 Direito USP

FGV/Tsunami 10 x 15 FEA/Odonto USP

POLI USP 25 x 05 Medicina USP

Direito USP 00 x 37 UFABC

FEA/Odonto USP 17 x 05 ESPM

Medicina USP 05 x 29 Direito/Comunicação Mackenzie

UFACB 24 x 00 Farmácia/Veterinária USP

ESPM 10 x 05 FGV/Tsunami

Semi prata 1: Farmácia/Veterinária USP 10 x 12 Medicina USP

Semi prata 2: ESPM 05 x 00 FGV/Tsunami

Semi ouro 1: UFABC 19 x 17 POLI USP

Semi ouro 2: Direito/Comunicação Mackenzie 17 x 10 FEA/Odonto USP

Disputa 7ª colocação:

Farmácia/Veterinária USP x FGV/Tsunami (WO)

Disputa 5ª colocação:

Medicina USP 00 x 17 ESPM

Disputa 3ª colocação:

FEA/Odonto USP 00 x 44 POLI USP

FINAL:

UFABC 35 x 10 Direito/Comunicação Mackenzie

Classificação Final – 1ª etapa NDU 7s Feminino

1º UFABC

2ºDireito/Com.Mackenzie

3ºPOLI USP

4º FEA/ODONTO USP

5º ESPM

6º Medicina USP

7º Farmácia USP

8º FGV e Tsunami

9º Direito USP

Sobre o NDU

Fundado em 2010, o Novo Desporto Universitário surgiu da união de grandes lideranças representativas do esporte universitário do Estado de São Paulo com o objetivo de construir um novo modelo de entidade esportiva para o segmento.

A aposta ousada rendeu frutos e hoje, após 9 temporadas, o NDU e suas Atléticas parceiras colhem resultados surpreendentes: são mais de 8 mil atletas inscritos em cerca de 400 equipes. Os números credenciam o NDU como a maior entidade de prática esportiva universitária do país.

Texto: Luiz Pires/NDU