Tempo de leitura: 4 minutos

A South Africa Rugby (a federação sul-africana) confirmou em assembleia que o país indicará Lions, Bulls, Sharks e Stormers como candidatos a serem admitidos como as 4 equipes sul-africanas num futuro PRO16 em 2021-22. As 4 franquias, as maiores da África do Sul, estavam no Super Rugby até este ano, mas buscam uma nova competição, por conta do encerramento do Super Rugby.

A federação sul-africana, assim, negocia com a PRO Rugby Championship, a organização responsável pelo atual PRO14, que tem como donas as federações de Irlanda, Gales, Escócia e Itália. O PRO14 é disputado atualmente por franquias irlandesas, galesas, escocesas e italianas, além de duas franquias sul-africanas convidadas, Cheetahs e Kings, excluídas da temporada 2020-21 por conta do COVID-19. Com isso, os Cheetahs dariam adeus à competição que disputam desde 2017, ao passo que os Kings já confirmaram o encerramento de suas atividades. Resta, agora, a conclusão das negociações entre South Africa Rugby e PRO Rugby Championship para a confirmação oficial da admissão de Lions, Bulls, Sharks e Stormers.

Super Series?

Para compensar, a South Africa Rugby indicará os Cheetahs como representantes do país numa possível competição nova organizada pela SANZAAR (a entidade que era responsável pelo Super Rugby). Como solução à perda do Super Rugby, a Austrália propôs a criação de um “Super 8”, envolvendo os melhores times de Austrália, Nova Zelândia, Japão, África do Sul e Argentina, mas as negociações ainda não avançaram. Em seu comunicado oficial, a South Africa Rugby mencionou uma competição chamada “Super Series” que poderia ser criada, provavelmente relacionada à proposta australiana de Super 8.

SA Cup e Currie Cup 2021

Para o ano que vem, a South Africa Rugby confirmou o formato de suas competições nacionais: a Currie Cup (o tradicional Campeonato Sul-Africano) e uma nova SA Cup.

A Currie Cup será disputado por 8 times: as 4 franquias do PRO16 (Lions, Bulls, Sharks e Stormers) e os 4 primeiros colocados da SA Cup.

A SA Cup seria disputada por todas as franquias do país, incluindo Cheetahs, Griquas, Pumas (de Mpumalanga), Elephants, Falcons/Valke, Leopards, Cavaliers, Eagles, Griffons e Bulldogs.

