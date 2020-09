Tempo de leitura: 1 minuto

O Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, anunciou as datas para sua temporada 2020-21. Por conta das restrições em viagens, não haverá times sul-africanos na temporada e, com isso, a competição passará a 12 times: “PRO12”.

Por conta do calendário reduzido pela pandemia, o formato será de 2 grupos de 6:

Conferência A: Dragons (Gales), Leinster (Irlanda), Glasgow (Escócia), Ospreys (Gales), Ulster (Irlanda) e Zebre (Itália);

Conferência B: Benetton (Itália), Cardiff Blues (Gales), Connacht (Irlanda), Edinburgh (Escócia), Munster (Irlanda) e Scarlets (Gales);

O pontapé inicial será no dia 02 de outubro e a competição terá 18 rodadas na sua temporada regular, com as equipes enfrentando todas as demais de sua conferência duas vezes, todas as equipes da outra conferência uma vez, somando-se a ainda mais dois clássicos nacionais extras.

- Continua depois da publicidade -

Os três primeiros colocados de cada conferência irão ao mata-mata e a grande final ainda não teve sua data confirmada, mas deverá ser em junho de 2021.

A grande novidade para 2020-21 em termos de tabela é que o PRO12 contará com um jogo de segunda-feira.

África do Sul deve retornar em 2021-22 e com mais times

Com a normalização das atividades esperada para 2021, a federação sul-africana (South Africa Rugby) negocia já o retorno de suas equipes para a temporada 2021-22.

O PRO14 confirmou em nota que as negociações se iniciaram com a South Africa Rugby para a expansão do número de equipes sul-africanas. Foi ainda confirmado que os Kings já estão fora dos planos da liga e não participarão mais do PRO14.