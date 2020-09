Tempo de leitura: 1 minuto

A Gallagher Premiership – o Campeonato Inglês – definiu hoje a tabela de jogos da temporada 2020-21.

Sem o Saracens, rebaixado, e com o Newcastle Falcons promovido, a nova temporada da Premiership começará no dia 20 de novembro e terá jogos em todos os finais de semana – exceto aqueles destinados as copas europeias – até a grande final no dia 26 de junho, antes dos British and Irish Lions embarcarem para a África do Sul.

O formato segue o mesmo, com 12 clubes se enfrentando em turno e returno, com os 4 primeiros colocado avançando às semifinais.

A Premiership Rugby Cup (Copa da Inglaterra) não será jogada.