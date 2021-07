Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Foi um massacre. Há tempo não se via um placar tão elástico entre times do Top 20 mundial: All Blacks 102 x 00 Tonga.

Neste sábado, a Nova Zelândia recebeu rodada dupla de jogos entre suas seleções nacionais, All Blacks e Maori All Blacks, contra Tonga e Samoa, com cerca de 25 mil torcedores no Mt. Smart Stadium, casa do Rugby League em Auckland.

O jogo mais importante, All Blacks contra Tonga, se provou absolutamente sem sentido, uma vez que Tonga não contou com boa parte de seus principais atletas profissionais. Com um elenco debilitado no lado vermelho, os All Blacks, que tiveram elenco forte, correram para 16 tries. Will Jordan fez nada menos que 5 tries e Brad Weber 3.



- Continua depois da publicidade -

O outro duelo foi mais parelho, com os Maoris vencendo Samoa num jogo mais disputado, encerrado em 38 x 21. Foram 6 tries a 3 para os neozelandeses, que tiveram Lowe brilhando com 2 tries, enquanto o capitão Ash Dixon também deixou o seu contra um time samoano também longe da força máxima.

Tonga e Samoa duelarão no próximo fim de semana pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Já os All Blacks encararão Fiji.

102 00

🇳🇿Nova Zelândia 102 x 00 Tonga🇹🇴, em Auckland🇳🇿

🇳🇿Nova Zelândia

Tries: Jordan (5),Weber (3), Papali’i (2), McKenzie, Jacobson, Mo’unga, R. Ioane, Tuipulotu e Bridge;

Conversões: Mo’unga (7) e B Barrett (4)

15 Damian McKenzie, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Quinn Tupaea, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Brad Weber, 8 Luke Jacobson, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Scott Barrett, 3 Angus Ta’avao, 2 Dane Coles, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 George Bower, 18 Tyrel Lomax, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Ethan Blackadder, 21 Finlay Christie, 22 Beauden Barrett, 23 Jordie Barrett;

🇹🇴Tonga

15 James Faiva, 14 Hosea Saumaki, 13 Fine Inisi, 12 Nikolai Foliaki, 11 Penikolo Latu, 10 Kalione Hala, 9 Sonatane Takulua (c), 8 Sione Tu’ipolotu, 7 Solomone Funaki, 6 Mateaki Kafatolu, 5 Zane Kapeli, 4 Don Lolo, 3 Sila Puafisi, 2 Sam Moli, 1 Duke Nginingini;

Suplentes: 16 Siua Maile, 17 Jethro Felemi, 18 Tau Koloamatangi, 19 Harrison Mataele, 20 Viliami Taulani, 21 Nasi Manu, 22 Leon Fukofuka, 23 Walter Fifita;

38 21

🇳🇿Maori All Blacks 38 x 21 Samoa🇼🇸, em Auckland🇳🇿

🇳🇿Maori All Blacks

Tries: Lowe (2), penal try (2), Dixon e Wainui

Conversões: Black (1) e Ioane (1)

15 Josh Ioane, 14 Jonah Lowe, 13 Billy Proctor, 12 Alex Nankivell, 11 Sean Wainui, 10 Otere Black, 9 Sam Nock, 8 Whetukamokamo Douglas, 7 Billy Harmon, 6 Reed Prinsep, 5 Pari Pari Parkinson, 4 Manaaki Selby-Rickit, 3 Josh Hohneck, 2 Ash Dixon (c), 1 Tamaiti Williams;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Ollie Norris, 18 Marcel Renata, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Josh Dickson, 21 Bryn Hall, 22 Rameka Poihipi, 23 Shaun Stevenson;

🇼🇸Samoa

Tries: Fomai’i, Alosio e Tuiloma

Conversões: Ioana (2) e Taefu (1)

15 Ahsee Tuala, 14 Elisapeta Alofipo, 13 Stacey Ili, 12 Henry Taefu, 11 Neria Fomai, 10 Rodney Iona, 9 Auvasa Falealii, 8 Henry Time-Stowers, 7 Alamanda Motuga, 6 Samuel Slade, 5 Theo McFarland, 4 Benjamin Nee-Nee, 3 Michael Alaalatoa, 2 Ray Niuia, 1 Albert Anae;

Suplentes: 16 JP Sauni, 17 Tietie Tuimauga, 18 Kalolo Tuiloma, 19 Teofilo Paulo, 20 Genesis Mamea-Lemalu, 21 Jonathan Taumateine, 22 D’Angelo Leuila, 23 Joe Perez;