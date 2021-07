Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Apesar de lockdown, Pretoria, capital executiva da África do Sul, foi o palco da primeira partida da seleção campeã do mundo desde a final da Copa do Mundo de 2019. Os Springboks foram a campo contra a Geórgia e obtiveram uma tranquila vitória por 40 x 09, no primeiro de dois amistosos entre os dois países, que voltarão a duelar na próxima sexta.



A África do Sul fez o primeiro try logo no começo em bela corrida do debutante Fassi, quebrando tackle. No entanto, os Lelos georgianos fizeram um excelente primeiro tempo físico, no qual equilibraram as ações e arrancaram 3 penais para Abzhandadze converte e colocar a Geórgia na frente, 9 x 5. Foi apenas antes da pausa que os Boks se recolocaram em vantagem. Primeiro, após Pollard ter try anulado ao ser impedido dentro do in-goal de apoiar a bola no chão (na verdade, em lance inconclusivo), o asa georgiano Saghinadze recebeu cartão amarelo e os Lelos não conseguiram mais deter os Boks. Aos 35′, o maul sul-africano funcionou e Mbonambi cravou o try auriverde.

A porta se abriu com o homem a mais do lado sul-africano e, aos 37′, contra-golpe em velocidade encaixou, Fassi chutou na ponta e Reinach finalizou com o campo livre para marcar o segundo try dos anfitriões, que abriram 19 x 09.

O segundo tempo teve outra cara, com domínio absoluto da África do Sul. Aos 53′, saiu o quarto try dos Boks, com Kwagga Smith saindo de scrum para cravar no in-goal georgiano. Depois, aos 59′, foi a fez o scrum-half Herschel Jantjies marcar novo try para a África do Sul, após jogada de Kolisi e Willemse .

Com mais de 70% de domínio territorial, os Boks ainda fizeram seu último try aos 68′, com Malcolm Marx, em maul, dando números finais à peleja: 40 x 09.

Campanha contra a Violência contra a Mulher

A passagem da Geórgia na África do Sul, além da experiência de enfrentar os atuais campeões mundiais, tem como objetivo jogar uma luz na questão da violência contra mulher. Em parceria com a UM Women, os georgianos usarão a marca para defender a ideia, Sharikadze destaca que o problema da violência contra a mulher é global. “Em todo o mundo, mulheres estão sofrendo violência, nosso papel como atletas e homens é nos posicionar contra e atrair atenção para essa campanha”, afirmou.

O treinador Levan Maisashvili destacou a importância do rugby na formação dos jovens na Geórgia. “A seleção nacional e o rugby é muito reconhecido especialmente entre meninos e adolescentes, por isso somos uma plataforma para combater a violência contra a mulher”, explicou.

Não é a primeira vez que os georgianos e as UM Women se engajam na promoção dos direitos das mulheres, durante a Copa do Mundo sub 20 na Georgia, em 2017, os georgianos encamparam a campanha “He for She”, das Nações Unidas.

🇿🇦África do Sul 40 x 09 Geórgia🇬🇪, em Pretória🇿🇦

Árbitro: Mike Adamson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🇿🇦África do Sul

Tries: Fassi, Mbonambi, Reinach, Smith, H Jantjies e Marx

Conversões: Pollard (4) e E Jantjies (1)

15 Willie le Roux, 14 Rosko Specman, 13 Jesse Kriel, 12 Frans Steyn, 11 Aphelele Fassi, 10 Handré Pollard, 9 Cobus Reinach, 8 Kwagga Smith, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nché;

Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Frans Malherbe, 19 Marvin Orie, 20 Jasper Wiese, 21 Herschel Jantjies, 22 Elton Jantjies, 23 Damian Willemse;

🇬🇪Geórgia

Penais: Abzhandadze (3)

15 Davit Niniashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Demur Tapladze , 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Tomike Jalagonia, 7 Beka Saghinadze, 6 Giorgi Tsutskiridze, 5 Konstantin Mikautadze, 4 Davit Gigauri, 3 Giorgi Melikidze, 2 Jaba Bregvadze, 1 Guram Gogichashvili;

Suplentes: 16 Giorgi Chkoidze, 17 Nika Khatiashvili, 18 Luka Japaridze, 19 Nodar Cheishvili, 20 Giorgi Javakhia, 21 Gela Aprasidze, 22 Giorgi Babunashvili, 23 Illia Spanderashvili;