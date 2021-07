Tempo de leitura: 2 minutos

Por conta de casos de COVID-19 no elenco colombiano, a partida que seria sábado entre Chile e Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 foi cancelada. O Chile foi declarado vencedor e encarará o Brasil na próxima fase.

Comunicado Oficial 📋| Chile vs Colombia suspendido El encuentro de Pre Qualy entre Cóndores y Tucanes no se jugará por razones sanitarias. Según lo establecido por el reglamento, Chile avanza a la siguiente instancia Más info acá👉🏼https://t.co/ITx5t9SZyE#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/6GCsHt0OfQ — Sudamérica Rugby (@sudamericarugby) July 2, 2021

América do Sul

11/07/21 – 🇧🇷Brasil x Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

18/07/21 – 🇺🇾Uruguai x Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

25/07/21 – 🇺🇾Uruguai x Brasil🇧🇷, em Montevidéu🇺🇾

América do Norte

04/09/21 – 🇨🇦Canadá x Estados Unidos🇺🇸, em St. John’s🇨🇦

11/09/21 – 🇺🇸Estados Unidos x Canadá🇨🇦, em Glendale (Denver)🇺🇸

3ª fase

??/10 ou 11/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 1º colocado da América do Sul vs 1º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado à Copa do Mundo

4ª fase

??/10 ou 11/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 2º colocado da América do Sul vs 2º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado à 4ª fase das Eliminatórias

5ª fase

??/07/22 – 2 jogos (ida e volta) – Perdedor da 3ª fase vs Vencedor da 4ª fase – Vencedor = classificado à Copa do Mundo / Perdedor = classificado à Repescagem Mundial

Repescagem Mundial

??/11/22 – Quadrangular entre o 3º das Américas, o 3º da Europa, o 2º da África e o 3º da Ásia/Oceania – Campeão = classificado à Copa do Mundo