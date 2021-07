Tempo de leitura: 2 minutos

A World Rugby (a federação internacional) aprovou mais uma medida para tentar reduzir o problema de concussões no rugby. É a introdução da intervenção de um técnico especialista no julgamento dos jogadores que recebem cartão vermelho por contato com a cabeça.

Projetado para trabalhar em conjunto com o recém-lançado Head Contact Process (HCP), que avançou a postura dura do rugby no contato com a cabeça, a intervenção do treinador visa ampliar a consciência da importância da técnica e incentivar os jogadores e treinadores a praticar a técnica de tackle risco de lesões estatisticamente menor, reduzindo o número de cartões vermelhos ao longo do tempo.

Operacional para os testes de julho e inicialmente funcionando como um programa piloto de um ano em competições de elite que operam o protocolo de Avaliação de Lesão na Cabeça (HIA), qualquer jogador que tenha uma citação ou cartão vermelho confirmado por um painel disciplinar para contato com a cabeça pode se inscrever para mitigação de sua sanção para uma intervenção de um especialista que irá analisar a técnica de tackle / contato e identificar e implementar modificações positivas para reduzir o risco de lesões. Esta intervenção será supervisionada por um grupo independente de revisão de treinadores e estará disponível apenas uma vez para os jogadores.

Um jogador que participa da intervenção de treinamento trabalhará com seu treinador para identificar como a técnica contribuiu para o jogo sujo. O treinador e o jogador fornecerão evidências em vídeo das intervenções e modificações que realizaram. A intervenção de coaching será avaliada por um grupo de revisão independente de coaches especialistas (ver notas do editor), que trabalharão com o coach quando necessário para garantir que as áreas técnicas destacadas foram abordadas. A conclusão de uma intervenção de treinamento bem-sucedida reduzirá a sanção do jogador em uma semana / jogo.

O CEO da World Rugby, Alan Gilpin, disse: “Como esporte, nossa missão é reduzir a frequência de impactos na cabeça em ambientes de jogo e treinamento e estamos abordando isso por meio de educação, emendas à lei e sanções severas.