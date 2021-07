Tempo de leitura: 4 minutos

Os amistosos de sábado não estão restritos a sábado. Domingo tem mais dois duelos e ambos envolvem equipes que se preparam para as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Tudo com transmissão dos canais ESPN.

Na Inglaterra, a seleção da casa, sem seus Lions, recebe os Estados Unidos, reeditando duelo que ocorreu no último Mundial. Eddie Jones, técnico da Inglaterra, deu chance a ninguém menos que o abertura mágico dos Harlequins, Marcus Smith, que começa jogando numa linha que tem a experiência de Henry Slade, no centro, e que trouxe de volta Joe Cokanasiga. O scrum-half Harry Randall, dos Bears, e p fullback Freddie Steward, dos Tigers, são os debutantes da vez. Já no pack, o oitavo Callum Chick, dos Falcons, o segunda linha Josh McNally (de 30 anos), do Bath, o pilar Joe Heyes, dos Tigers, e o hooker Curtis Langdon, dos Sharks, são todos debutantes também.

Os ingleses são favoritos contra os Estados Unidos, mas as Águias serão postas à prova, com grande expectativa pela evolução do seu rugby como efeito do crescimento da Major League Rugby. O time do técnico Gary Gold manteve boa parte do elenco de campanha discreta na Copa do Mundo, mas aposta em alguns testes. O abertura Luke Carty, do Los Angeles, é novidade, jogando ao lado do ascendente scrum-half Ruben de Haas, numa dupla que promete, munindo uma linha de nomes já consolidados como Brache (do Force, da Austrália), Te’o, Hooley (dos Saracens, da Inglaterra) e Campbell. No pack, o oitavo Cam Dolan é referência numa terceira linha que testa o debutante

O outro jogo do dia opõe o Uruguai e a Argentina XV. As escalações ainda não foram reveladas, mas os Uruguaios, que se preparam para jogo com o Brasil, trouxeram nada menos que 11 atletas do exterior, tendo como baixo apenas o scrum-half estrelado Santiago Arata. Os Teros serão uma fusão do Peñarol, da SLAR, com nomes profissionais que atuam na MLR norte-americana e na 2ª ou 3ª divisões da França, mostrando uma profundidade invejável de elenco à disposição do técnico Esteban Meneses.

Já a Argentina XV, do técnico Ignacio Fernández Lobbe, terá os Jaguares XV como base, mas atletas de outros times da SLAR – como o segunda linha Manu Bernstein, dos Cobras, do Brasil – foram chamados, bem como Sordoni e Calás, que defenderam os Rebels, da Austrália, no Super Rugby XV. Com isso, os argentinos não usarão a Argentina XV como um “copia e cola” dos Jaguares – o objetivo é usar o selecionado de desenvolvimento para testar atletas que militam em outros times profissionais também e que não foram chamados para defenderem os Pumas.

*Horários de Brasília

04/07 – 10h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Estados Unidos🇺🇸, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – ESPN2 AO VIVO

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Último jogo: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 45 x 07 Estados Unidos🇺🇸, em 2019 (Copa do Mundo);

Inglatgerra: 15 Freddie Steward, 14 Joe Cokanasiga, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Max Malins, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Callum Chick, 7 Sam Underhill, 6 Lewis Ludlow (c), 5 Charlie Ewels, 4 Josh McNally, 3 Joe Heyes, 2 Curtis Langdon, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Jamie Blamire, 17 Beno Obano, 18 Trevor Davison, 19 Ted Hill, 20 Ben Curry, 21 Lewis Ludlam, 22 Dan Robson, 23 Jacob Umaga;

Estados Unidos: 15 Will Hooley, 14 Mikey Te’o, 13 Marcel Brache, 12 Bryce Campbell, 11 Mika Kruse, 10 Luke Carty, 9 Ruben de Haas, 8 Cam Dolan, 7 Riekert Hattingh, 6 Jamason Fa’anana-Schultz, 5 Nick Civetta, 4 Gregory Peterson, 3 Paul Mullen, 2 Mikey Sosene-Feagai, 1 David Ainu’u;

Suplentes: 16 Joe Taufete’e, 17 Matt Harmon, 18 Dino Waldren, 19 Nate Brakeley, 20 Psalm Wooching, 21 Hanco Germishuys, 22 Michael Baska, 23 Calvin Whiting

04/07 – 15h30 – 🇺🇾Uruguai x Argentina XV🇦🇷, em Montevidéu – ESPN AO VIVO

Histórico: 20 jogos, 18 vitórias da 🇦🇷Argentina XV e 2 vitórias do Uruguai🇺🇾. Último jogo: 🇺🇾Uruguai 26 x 20 Argentina XV🇦🇷, em 2018* (Nations Cup);

*Os jogos de 2019 e de 2020 pelo Sul-Americano não contam porque o Uruguai jogou como “Uruguay XV”

Uruguai: em breve

Argentina XV: em breve