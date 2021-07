Tempo de leitura: 6 minutos

O rugby mundial vai pegar fogo nesse sábado com cinco amistosos internacionais entre seleções.

Na Oceania

A ação começa na Nova Zelândia com rodada dupla: Maori All Blacks vs Samoa e All Blacks vs Tonga. Os jogos preparam Samoa e Tonga para se enfrentarem pelas Eliminatórias e o favoritismo é dos dois times neozelandeses. Samoa terá um time mais forte do que o que teve na derrota da semana passada para os Maoris (de 35 x 10), com Tuala, do Northampton, Ili, do Force, e Alaalatoa, dos Crusaders, incorporados. Porém, trata-se de um grupo longe do ideal.

O mesmo será sentido por Tonga, que não terá seus principais jogadores para encarar um time fortíssimo dos All Blacks. O scrum-half e capitãop Takulua, do Toulon, e o terceira liha Kapeli, dos Chiefs (do Super Rugby), são os principais nomes, mas a maioria dos jogadores do rugby europeu não estarão num time que ainda colocará em campo alguns amadores. Como segurar os All Blacks de Richie Mo’unga (que ganhou a camisa 10) , Damian McKenzie & cia? Ian Foster optou por um time teste e terá um debutante: o centro Quinn Tupaea.

Na Europa

Outro jogo muito aguardado opõe Romênia e Argentina. Os romenos vivem um dos momentos mais fracos de sua história, com pouquíssimos nomes atuando de modo relevante em ligas mais fortes. No entanto, o país tem tradição e uma liga nacional profissional e viveu um bom 2021 com vitórias sobre Portugal e Espanha.

Porém, as atenções estarão mesmo sobre a Argentina, com os Pumas sendo amplos favoritos na partida. O técnico Mario Ledesma terá um XV poderoso, com o hooker Montoya de capitão. Francisco Gorrissen, que jogou a SLAR pelos Jaguares XV, é novidade na terceira linha e faz seu segundo test pelos Pumas. Nicolás Sánchez está pronto para vestir a camisa 10 ao lado do 9 Tomás Cubelli, enquanto Santiago Cordero e Juan Imhoff são nomes fortes confirmados na linha. Boffelli recuperará a camisa 15, com Moroni e De La Fuente nos centros. A Romênia costuma mostrar fragilidade na linha (apesar de clara evolução recente no setor) e terá muitas dificuldades de segurar tal formação argentina. Os romenos têm maior força no pack, mas o time argentino é igualmente estrelado, com Matera, Lavanini, Bruni e Kremer escalados.

O Canadá também irá a campo em solo europeu, visitando Gales, que estará desfalcado de seus nomes dos British and Irish Lions. Mesmo assim, com o Canadá vivendo um dos piores momentos de sua história, Gales é amplo favorito e o técnico Wayne Pivac desfrutará da oportunidade de testar novos talentos, sedentos por um desempenho forte. Debutarão o ponta Tom Rogers e o segunda linha Ben Carter, enquanto os olhares estarão sobre nomes ascendentes como o abertura Callum Sheedy e o asa James Botham. O centro Jonathan Davies serão o capitão.

Já o Japão medirá forças com a Irlanda, seleção que os japoneses bateram na Copa do Mundo. O jogo é muito importante para os dois lados. O Japão não fez um grande jogo contra os British and Irish Lions, mas a Irlanda não terá em campo justamente seus atletas dos Lions, indo a campo com um time de testes. Joey Carbery será o camisa 10, fazendo dupla com o 9 Gibson-Park, num teste importante para o futuro dos verdes. O segunda linha James Ryan, preterido pelos Lions, será o capitão, enquanto a terceira linha é ainda muito forte, com Doris, Van der Flier e O’Mahony. Não haverá nenhum debutante no XV titular irlandês.

*Horários de Brasília

03/07 – 01h30 – 🇳🇿Maori All Blacks x Samoa🇼🇸, em Auckland🇳🇿

Maori All Blacks: 15 Josh Ioane, 14 Jonah Lowe, 13 Billy Proctor, 12 Alex Nankivell, 11 Sean Wainui, 10 Otere Black, 9 Sam Nock, 8 Whetukamokamo Douglas, 7 Billy Harmon, 6 Reed Prinsep, 5 Pari Pari Parkinson, 4 Manaaki Selby-Rickit, 3 Josh Hohneck, 2 Ash Dixon (c), 1 Tamaiti Williams;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Ollie Norris, 18 Marcel Renata, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Josh Dickson, 21 Bryn Hall, 22 Rameka Poihipi, 23 Shaun Stevenson;

Samoa: 15 Ahsee Tuala, 14 Elisapeta Alofipo, 13 Stacey Ili, 12 Henry Taefu, 11 Neria Fomai, 10 Rodney Iona, 9 Auvasa Falealii, 8 Henry Time-Stowers, 7 Alamanda Motuga, 6 Samuel Slade, 5 Theo McFarland, 4 Benjamin Nee-Nee, 3 Michael Alaalatoa, 2 Ray Niuia, 1 Albert Anae;

Suplentes: 16 JP Sauni, 17 Tietie Tuimauga, 18 Kalolo Tuiloma, 19 Teofilo Paulo, 20 Genesis Mamea-Lemalu, 21 Jonathan Taumateine, 22 D’Angelo Leuila, 23 Joe Perez;

03/07 – 04h05 – 🇳🇿Nova Zelândia x Tonga🇹🇴, em Auckland🇳🇿

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da 🇳🇿Nova Zelândia. Último jogo: 🇳🇿Nova Zelândia 92 x 07 Tonga🇹🇴, em 2019 (amistoso);

Nova Zelândia: 15 Damian McKenzie, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Quinn Tupaea, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Brad Weber, 8 Luke Jacobson, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Scott Barrett, 3 Angus Ta’avao, 2 Dane Coles, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 George Bower, 18 Tyrel Lomax, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Ethan Blackadder, 21 Finlay Christie, 22 Beauden Barrett, 23 Jordie Barrett;

Tonga: 15 James Faiva, 14 Hosea Saumaki, 13 Fine Inisi, 12 Nikolai Foliaki, 11 Penikolo Latu, 10 Kalione Hala, 9 Sonatane Takulua (c), 8 Sione Tu’ipolotu, 7 Solomone Funaki, 6 Mateaki Kafatolu, 5 Zane Kapeli, 4 Don Lolo, 3 Sila Puafisi, 2 Sam Moli, 1 Duke Nginingini;

Suplentes: 16 Siua Maile, 17 Jethro Felemi, 18 Tau Koloamatangi, 19 Harrison Mataele, 20 Viliami Taulani, 21 Nasi Manu, 22 Leon Fukofuka, 23 Walter Fifita;

03/07 – 09h00 – ☘️Irlanda x Japão🇯🇵, em Dublin🇮🇪

Histórico: 8 jogos, 7 vitórias da ☘️Irlanda e 1 vitória do Japão🇯🇵. Último jogo: 🇯🇵Japão 19 x 12 Irlanda☘️, em 2019 (Copa do Mundo);

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Chris Farrell, 12 Stuart McCloskey, 11 Jacob Stockdale, 10 Joey Carbery, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan (c), 4 Ultan Dillane, 3 Finlay Bealham, 2 Ronan Kelleher, 1 Dave Kilcoyne;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Ed Byrne, 18 John Ryan, 19 Ryan Baird, 20 Gavin Coombes, 21 Craig Casey, 22 Billy Burns, 23 Shane Daly;

Japão: 15 Kotaro Matsushima, 14 Semisi Masirewa, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Siosaia Fifita, 10 Yu Tamura, 9 Naoto Saito, 8 Kazuki Himeno, 7 Pieter Labuschagne, 6 Michael Leitch (c), 5 James Moore, 4 Wimpie van der Walt, 3 Jiwon Koo, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Kosuke Horikoshi, 17 Craig Millar, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Jack Cornelsen, 20 Tevita Tatafu, 21 Kaito Shigeno, 22 Rikiya Matsuda;

03/07 – 11h00 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Canadá🇨🇦, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Histórico: 12 jogos, 11 vitórias de 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales e 1 vitória do Canadá🇨🇦. Último jogo: 🇨🇦Canadá 23 x 32 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em 2009 (amistoso);

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Jonah Holmes, 13 Uilisi Halaholo, 12 Jonathan Davies (c), 11 Tom Rogers, 10 Callum Sheedy, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Ross Moriarty, 5 Will Rowlands, 4 Ben Carter, 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Gareth Thomas, 18 Leon Brown, 19 Josh Turnbull, 20 Taine Basham, 21 Kieran Hardy, 22 Ben Thomas, 23 Nick Tompkins;

03/07 – 16h00 – 🇷🇴Romênia x Argentina🇦🇷, em Bucareste🇷🇴 – ESPN AO VIVO

Histórico: 8 jogos e 8 vitórias da Argentina🇦🇷. Último jogo: 🇦🇷Argentina 43 x 08 Romênia🇷🇴, em 2011 (Copa do Mundo);

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Santiago Cordero, 13 Matías Moroni, 12 Jerónimo De la Fuente, 11 Juan Imhoff, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Francisco Gorrissen, 6 Pablo Matera, 5 Tomás Lavanini, 4 Marcos Kremer, 3 Enrique Pieretto, 2 Julián Montoya (c), 1 Facundo Gigena;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Santiago Medrano, 19 Facundo Isa, 20 Juan Martín González, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Domingo Miotti, 23 Bautista Delguy;