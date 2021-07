Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A quinta-feira foi de ação no Six Nations M20, com a terceira rodada da competição, toda disputada em Cardiff, capital galesa. A Inglaterra assumiu a liderança do torneio e manteve o 100% de aproveitamento ao vencer jogo crucial contra a Irlanda, que estava invicta.

Foi um jogão de 24 x 15, com o segundo tempo pegando fogo. Foram 4 tries a 2 para os ingleses, com o asa Ewan Richards se destacando com 2 tries, enquanto o asa Sam Riley cravou o try decisivo.

A França também foi destaque conseguindo importante vitória sobre Gales, time da casa, por 36 x 19. Foi um primeiro tempo avassalador dos franceses, com 4 tries, com direito a 2 do fullback Alexandre Tchaptchet. No segundo tempo, o abertura Thibault Debaes definiu o jogo com o quinto try azul.

Por fim, a Itália simplesmente atropelou a Escócia por 43 x 03. Nada menos que 6 tries sem resposta para um incrível time italiano que mostrou evolução clara na categoria. Foram 3 tries em cada etapa.

U20s Six Nations – Six Nations M20 – em Cardiff

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 03 x 43 Itália🇮🇹

🇫🇷França 36 x 19 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

☘️Irlanda 15 x 24 Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 3 15 Irlanda 3 10 França 3 9 Itália 3 6 Gales 3 4 Escócia 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

07/06 – 🇮🇹Itália x Irlanda☘️

07/06 – 🇫🇷França x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

07/06 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

13/07 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Itália🇮🇹

13/07 – ☘️Irlanda x França🇫🇷

13/07 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿