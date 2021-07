Tempo de leitura: 1 minuto

No último treino em São Paulo das Yaras antes de partirem para o Japão, Rafael Telefone e Bruno Ruas levaram um pouco do que aprenderam na terra do sol nascente durante a Copa de 2019.

Para desejar boa sorte nos Jogos Olimpicos Tóquio 2020, presentearam o time com um boneco Daruma, amuleto tradicional japonês. Ao receber um Daruma, o presenteado pinta um dos olhos e mentaliza um desejo, um objetivo. Quando o objetivo é alcançado pinta-se o outro olho.

A gente acha que sabe o que a Luiza Campos, capitã das Yaras, desejou ao pintar o olho do Daruma, vocês arriscam um palpite?